Viceprimarul Aurelian Bădulescu, audiat la Parchetul General în dosarul violențelor de la protest

Viceprimarul Aurelian Bădulescu a fost chemat, vineri, de către procurorii militari de la Parchetul General, pentru a fi audiat în dosarul care vizează violențele de la protestul din 10 august.De asemenea, reprezentanții Parchetului General au precizat, joi, că au fost înregistrate 651 de plângeri în dosarul protestului.Tot în cursul acestei săptămâni și prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, care a semnat ordinul de evacuare a Pieței la protestul din 10 august, a fost audiată de către procurori. La ieșire, ea a declarat că a venit la Parchet ca martor, subliniind că nu a fost prezentă la miting, deși maiorul care a coordonat intervenția jandarmilor a spus că ei au fost împreună în acea noapte.„Aș vrea să fac câteva lămuriri. Eu vreau să vă asigur că am respectat legea cu strictețe, contrar a ceea ce s-a încercat sau vehiculat în spațiul public, nu înțeleg de ce au vrut să denigreze instituția prefectului, noi nu facem politică, noi respectăm legea prefectului. Să aveți încredere că noi respectăm legea. Nu pot detalia sau explica modul în care alte instituții au acționat. Eu vorbesc doar despre mine. Am respectat legea și acel ordin de intervenție a respectat legea. V-am răspuns că a fost legea respectată”, a declarat prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, la ieșirea din sediul Parchetului General.Aceasta a mai spus că nu a văzut evenimentele din Piața Victoriei, pentru că nu a fost prezentă la manifestare.„Nu m-am întâlnit (cu ministrul de Interne. n.r.). Nu pot să comentez, v-am spus doar că legea a fost respectată. (...) Nu am dat ordin să fie rănit cineva. (...) S-a respectat legea. Nu am văzut cu ochii mei (violențele de la prostest, n.r.), pentru că nu eram în Piață”, a spus Speranța Cliseru, refuzând să dea mai multe detalii privind această chestiune.