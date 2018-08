Bărbații din România, cei mai mari consumatori de alcool din lume (studiu)

Ce reprezintă o unitate de alcool (sursa alcohelp.ro ):





România: 8,2

Portugalia: 7,3

Luxemburg: 7,3

Lituania: 7,0

Ucraina: 7,0

Bosnia și Herțegovina: 6,5

Belarus: 6,0

Estonia: 6,0

Spania: 5,8

Ungaria: 5,5

Pakistan: 0,0008

Iran: 0,004

Kuwait: 0,02

Comoros: 0,02

Libia: 0,02

Bangladesh: 0,03

Palestina: 0,04

Mauritania: 0,05

Yemen: 0,05

Arabia Saudită: 0,05

Ucraina: 4,2

Andorra: 3,4

Luxemburg: 3,4

Belarus: 3,4

Suedia: 3,2

Danemarca: 3,2

Irlanda: 3,1

Marea Britanie: 3,0

Germania: 2,9

Elveția: 2,8

Iran: 0,0003

Kuwait: 0,01

Mauritania: 0,02

Libia: 0,02

Pakistan: 0,03

Timor de Est: 0,04

Palestina: 0,.04

Yemen: 0,04

Tunisia: 0,04

Siria: 0,05

Unul din trei locuitori ai Pământului - 2,4 miliarde de oameni - consumă alcool, arată acest studiu. Un sfert dintre femei și 39% dintre bărbați beau.În Danemarca găsim cel mai mare procent de bărbați și femei care beau (95,3% dintre femei și 97,1% dintre bărbați consumă alcool). Procentele cele mai reduse de bărbați care beau se regăsesc în Pakistan (0,8%). La femei - Bangladesh (0,3%).Este vorba de cea mai amplă și detaliată analiză în ceea ce privește efectele alcoolului asupra sănătății.Alcoolul, arată acest studiu publicat în revista specializată The Lancet , a provocat moartea a 2,8 milioane de oameni în 2016.Majoritatea liniilor directoare ale serviciilor de sănătate din diverse state spun că unul sau două pahare de vin consumate zilnic au efecte benefice asupra sănătății. “Rezultatele noastre arată că cel mai sigur nivel de alcool este zero”.Studiul a fost efectuat de cercetători ai Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), care au analizat consumul de alcool și efectele asupra organismului în 195 de țări, între 1990 și 2016.Cercetătorii au descoperit că, deși nivele moderate de consum de alcool oferă o anumită protecție pentru inimă, și posibil pentru diabet, aceste efecte pozitive sunt de departe anulate de efectele negative ale alcoolului.Consumul de alcool este o cauză principală a cancerului la persoanele peste 50 de ani, în special la femei. Studiul arată că 27,1% din cazurile de cancer la femei și 18,9% la bărbații peste 50 de ani sunt legate de consumul de alcool.1 UNITATE ALCOOL (1 U) = 12g alcool pur = 1 sticlă bere (330 ml) = 1 pahar vin (125 ml) = 1 cinzeacă/shot (40 ml spirtoase)Cel mai mare număr de unități de alcool consumate zilnicCel mai mic număr de unități de alcool:Cel mai mare număr de unități de alcool::Cel mai mic număr de unități de alcool: