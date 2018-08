După declarațiile lui Dragnea privind tentativa de asasinare a sa, mai multe organizații civice, între care Corupția Ucide și Vedem Just, cer DIICOT începerea urmăririi penale in rem pentru atentat care pune în pericol siguranţa naţională

„Este un fapt de notorietate că organizațiie și grupurile civice pe care le reprezentăm nu îl simpatizeazi pe domnul Liviu Nicolae Dragnea. Dimpotrivă, încă din ianuarie 2017 ne opunem cu consecvență politicilor în materie de legislație penală și de legislație a justiției pe care le promovează domnia sa și cu ceilalți membri ai coalișiei majoritare din Parlamentul României. Îl suspectăm de numeroase acte de corupție și, de asemenea, de a fi direct responsabil, ca instigator, pentru represiunea brutală a adunării de protest de la București din 10 august 2018, mai cunoscută ca ,,protestul diasporei". Dar aici nu discutăm de domnul Liviu Nicolae Dragnea, ci de o potentială amenințare și chiar de o presupusă tentativă de atentat la adresa Presedintelui Camerei Deputaților, deci de un atac terorist la adresa României”, se arată în sesizarea semnată de România Vie, Acțiunea Civică Galați, Aradul Civic, Corupția Ucide, Ştafeta Steagului Uniunii Europene, Rezistența și Vedem Just.Cele șapte organizații le cer procurorilor să stabilească dacă șeful PSD și iubita sa, Irina Tănase, sunt pasibili de a fi săvârşit fapta de nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale.Liviu Dragnea a făcut miercuri noi precizări referitoare la presupusa tentativă de asasinare a sa. Șeful PSD a declarat, la Antena 3, că, anul trecut, patru indivizi l-au oprit în trafic, pe Bulevardul 13 Septembrie, cu două mașini fără numere de înmatriculare. El a adăugat însă că nu sesizat nicio instituție a statului. Cu o seară înainte, șeful PSD a susținut că „știe că s-a cercetat” acest caz. Cu toate acestea, Parchetul, SRI și DIICOT nu au confirmat informația dată de Liviu Dragnea."Cam imediat, la câteva zile după câștigarea alegerilor am început să primesc amenințări prin tot felul de mijloace și erau pline de violență. Aceste amenințări scrise, destul de voalate la început, de la amenințări fizice, apoi la amenințări cu moartea. Cred că erau conturi, adrese false. Cam pe tot ce aveam . După care au început să devină descriptive. Cum o să fiu eu ucis, ce va păți familia mea, apropiații mei. Ideea era că eu trebuia să dispar pur și simplu. Nu am dat importanță prea mare, am zis că e furia pierderii alegerilor, numai că în luna martie această presiune a început să crească și s-o simt din ce în ce mai agresiv. Observam că sunt privit cu o anumită insistență, că sunt filat, urmărit. Aproape de fiecare data eram urmărit de o mașină. Cu timpul am început să observ indivizi care mă priveau cu insistență care făceau tot posibilul să se asigure că eu îi văd. Tot timpul erau alți indivizi, făceau gesturi, treceau degetul pe lângă gât, din luna aprilie. I-am atras atenția prietenei mele, Irina, a observat că era și ea urmărită. Era clar că se făcea o presiune asupra mea", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, citat de Mediafax Liderul PSD spune că lucrurile s-au agravat în prima parte a lunii aprilie, atunci când a fost blocat în trafic."Eram într-un restaurant, s-au oprit la câțiva metri de mine, unul dintre ei a făcut semn cu mână, unul a răspuns la telefon, apoi a închis telefonul, au plecat de acolo apoi. La câteva seri, era 11.00, 12.00 noaptea eram pe o străduță, pe 13 septemnrie, au venit două mașini și au încercat să mă blocheze și am reușit să îi pierd", a mai spus Dragnea.Dragnea recunoaște că nu a sesizat instituțiile statului. "M-am gândit dacă să vorbesc cu instituții ale statului atunci, mă gândesc și acum, că puteam să mă adresez unora care nu erau străini de asta. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă nici de moarte, nici de altceva, dar acum sunt amenințări împotriva copilului meu. Ca să nu existe nicio confuzie, chiar dacă am o părere foarte proastă despre acest om (n.r, Soros), nu cred că are o implicare în această chestiune. (...) Un prieten străin mi-a spus că acei patru indivizi au avut această misiune, iar cele două mașini nu aveau numere de înmatriculare. Nu vreau să îl implic mai mult, atâta timp cât nu am făcut nicio sesizare. Important este că de atunci nu s-a mai întâmplat așa ceva. Am inclusiv în perioada asta o mașină care merge după mine. După Irina merge o mașină, a fost la țară, chiar a mers în satul respectiv. Eu nu am făcut aceste afirmații ca să cer opiniei publice să mă creadă. Eu am fost întrebat și am dat răspuns. Eu nu merg în instanță, nu fac o sesizare cuiva. Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru că mi-ar fi pus aceleași întrebări", a mai spus Dragnea.