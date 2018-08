Mama celor două fetițe lăsate în casă mai multe zile, în mizerie și fără mâncare, a fost reținută

Procurorii au decis ca mama celor două fetițe lăsate singure în casă, în mizerie și fără mâncare, să fie reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată de rele tratamente aplicate minorului.Cercetat este și tatăl fetelor, dar în stare de libertate, tot pentru rele tratamente aplicate minorului. Acesta a susținut că nu a știut despre cele întâmplate, el fiind la Târgu Bujor când mama a părăsit locuința și a lăsat fetele în grija unui bătrân imobilizat la pat.Imagini cu o fetiță de 1 an și alta de 4 ani, din Galați, care au stat singure acasă timp de câteva zile, într-o mizerie de nedescris, după ce mama plecase, au fost postate pe facebook de o vecină. Se pare că mama celor două fete lipsea cu zilele de acasă, iar copiii au fost salvați de tatăl lor care nu locuia la aceeași adresă și care a fost anunțat de vecina care a realizat filmările, despre faptul că fetele sunt singure acasă, în mizerie și fără mâncare. Vecina a filmat condițiile îngrozitoare în care trăiau cele două fetițe, printre fecale, viermi și diverse resturi menajere, apoi a postat imaginile pe facebook, după ce ar fi încercat în repetate rânduri să o contacteze pe mama copilelor.Femeia care le-a găsit pe fete a decis să apeleze la ajutorul tatălui fetelor, care locuiește în altă localitate și care nu știa situația fetelor. Ulterior, cei doi au luat copiii și i-au dus la spital pentru că una dintre fete se îmbolnăvise și avea febră mare. Medicii au stabilit că ambii copii sunt malnutriți și prost îngrijiți. „Adriana Biatrice (4 ani ) si Maria (1 an si 1 lună), fetițele care trăiau în focar de infecție... mâncau salam cu viermi... și colcăiau păduchii... au fost salvate de mine după cum ați văzut, scoase din iadul infecției... acum fetițele sunt bine și sper cu ajutorul lui Bunul Dumnezeu să nu fie mai grav bolnave dacât sunt...Azi am dus fetele la spitalul de copii și mi le-a internat urgent la terapie intensivă. Vreau să menționez faptul că tatal fetelor a fost de acord să rămână internat cu fetițele să le supravegheze”, a scris vecina copiilor pe pagina de facebook.Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului (DGASPC) Galați s-au autosesizat după ce imaginile au apărut pe facebook, au început o anchetă și au decis să ia copiii în regim de urgență, sub protecție.