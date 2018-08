Ședință de Guvern astăzi. Rectificarea bugetară nu are încă avizul CSAT

Palatul Victoria a anunțat ședința pentru ora 13.00, însă nu a fost făcută publică ordinea de zi. Rectificarea bugetară, care ar fi trebuit să fie pe masa Guvernului, nu are avizul CSAT, în condițiile în care mai mulți miniștri au trimis, marți seara, președintelui României solicitarea de convocare în regim de urgență a ședinței.”Guvernul României a trimis, seara trecută (marți seara - n.r.), președintelui României solicitarea de convocare în regim de urgență a ședinței Consililui Suprem de Apărare a Țării în vederea analizării și avizării propunerilor de rectificare a bugetelor instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale, cuprinse în proiectul primei rectificări a bugetului de stat pe anul 2018”, se arată într-un comunicat de presă remis Mediafax.Potrivit sursei citate, Executivul a făcut acest demers în temeiul art. 6 (alin 2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consililui Suprem de Apărare a Țării. ”Solicitarea de convocare a CSAT, în regim de urgență, are în vedere necesitatea adoptării primei rectificări bugetare din acest an pentru asigurarea resurselor necesare plății cheltuielilor obligatorii ale bugetului general consolidat, respectiv drepturi de natură salarială, cheltuieli cu asistența socială, echilibrarea bugetelor locale, cheltuilei pentru plata contribuției României la Uniunea Europeană, precum și finanțarea activităților de combatere a pestei porcine africane”, se mai arată în comunicatul Guvernului.Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat marți că o scrisoare prin care se convoacă ședința CSAT și care e semnată de o treime din membri a ajuns deja la Cotroceni, urmând ca această ședință să aibă ca temă rectificarea bugetară."Iohannis nu lasă nimic fără să blocheze. Acum blochează rectificarea bugetară? De ce? Pentru ca unii să cheltuie în continuarea banii pe care nu i-a cheltuit. Deja la ora la care vorbim scrisoarea a ajuns la Cotroceni. Adică există o treime din membri pentru a convoca CSAT. Eu nu cred că mai trebuie să fie această procedură. Rectificarea avizată de CSAT. Deciziile ministerelor. Totul trebuie să treacă prin CSAT. Nu se mai poate continua așa. O serie de miniștri au semnat pentru convocarea CSAT. Practic au convocat CSAT", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.Președintele PSD a afirmat că așteaptă cât mai curând raportul din partea ministrului de Finanțe cu privire la bugetul președinției. Administrația Prezidențială a anunțat, marți, că secretariatul CSAT a a întreprins demersurile necesare pentru a obține acordul individual al membrilor Consiliului pentru a putea ulterior emite o hotărâre în legătură cu propunerile de rectificare a bugetului instituțiilor cu atribuții în domeniul securității, precum Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, SRI, SIE, Serviciul de Pază și Protecție (SPP) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).„Ca urmare a scrisorii ministrului finanţelor publice, transmisã Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării in data de 14 august a.c., referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018, Secretariatul CSAT a transmis documentul pentru analiză şi punct de vedere, până la data de 17 august a.c., instituţiilor direct vizate de rectificarea bugetară, respectiv: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă remis marți Mediafax.