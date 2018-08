Reacția Athenee Palace după ce Dragnea a spus că „patru străini” care ar fi vrut să-l asasineze au stat la acest hotel. „Nu avem nicio evidență despre șederea la care s-a facut referire recent în presă”

Afirmațiile lui Liviu Dragnea privind presupusa tentativă de asasinat la adresa sa au declanșat un val de ironii, glume și bancuri în mediul online și, în special, pe pagina de Facebook a hotelului Athenee Palace Hilton. Hotelul a devenit „ținta” internauților pentru că, potrivit scenariului lansat de liderul PSD, acolo ar fi fost cazați cei patru străini care ar fi urmat să pună în practică planul împotriva sa.



Cîteva dintre mesaje:

”Bună ziua. Suntem patru băieți din străinatate, în delegație. Aveți cumva camere libere la etajele superioare, cu vedere către Alexandria, Teleorman?”





”M-am cazat aici anul trecut, împreună cu alți 3 colegi de ăăă...muncă ( noi lucram intr-o firmă specializata in deratizări). Personalul a fost foarte amabil, discret, desi caram o groaza de armament...ăăă utilaje de deratizare. Nu am putut duce pana la capat treaba pentru care venisem, dar vom reveni in curand. Shalom, Livache. Nea' Georgică S. , vrem apartamentul ala fain de la 6, are vedere bună la drum”.

„Patru stele, câte una pentru fiecare asasin cazat aici anul trecut în aprilie”.





”Excelent hotelul. Pentru grupurile de 4 persoane oferta e atât de bună că nimeni nu mai iese din hotel”

„Vă mulțumim pentru mesajele postate astăzi. Vă asigurăm că protecția și siguranța oaspeților și a vizitatorilor noștri este de importanță vitală pentru noi, si că nu avem nicio evidență despre șederea la care s-a facut referire recent în presă” se arată pe pagina de Facebook a Athenee Palace.