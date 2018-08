Prefectul Capitalei: Nu am văzut cu ochii mei violențele de la protest pentru că nu eram în Piață

„Nu m-am întâlnit (cu ministrul de Interne. n.r.). Nu pot să comentez, v-am spus doar că legea a fost respectată. (...) Nu am dat ordin să fie rănit cineva. (...) S-a respectat legea. Nu am văzut cu ochii mei (violențele de la prostest, n.r.), pentru că nu eram în Piață”, a spus, citată de Mediafax, Speranța Cliseru, refuzând să dea mai multe detalii privind această chestiune.Pe de altă parte, Laurenţiu Cazan, cel care a comandat intervenţia jandarmilor la protest, a spus în urmă cu o săptămână că prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, s-a aflat în Piaţa Victoriei, care a observat desfăşurarea mitingului, iar ordinul de evacuare a zonei a fost semnat în jurul orei 20:00, atunci când situaţia a „degenerat”.„În permanenţă, am fost în contact cu toate autorităţile, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la faţa locului de la ora 16:00. (...) Când am văzut că lucrurile încep să degenereze, când tensiunea a crescut, am discutat personal cu prefectul şi i-am spus că, dacă lucrurile vor degenera, dacă nu reuşim să avem un moment când atacurile nu încetează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă. Dânsa a spus că este pregătită, am fost la faţa locului tot timpul împreună, am văzut despre ce este vorba, şi s-a luat decizia de a avea un ordin pentru restabilirea ordinii publice. Lucrurile astea au fost în jurul orelor 20:00”, a declarat Laurenţiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publică al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.În filmul evenimentelor prezentat de ministrul de Interne, Carmen Dan, aceasta a precizat că „în punctul de comandă s-au prezentat prefectul capitalei și unul dintre viceprimarii primăriei municipiului București”.