Speranța Cliseru, după ce a fost audiată peste două ore la Parchetul General: Ordinul de intervenție la protestul din Piața Victoriei „respectă în totalitate legislația în vigoare”

Aceasta a precizată, după ce a fost audiată în calitate de martor, că s-a „prezentat de bună credință”, „fără avocați”, pentru a da „lămuririle necesare cu privire la împrejurările” din acea noapte.„Eu vreau să vă asigur că din punctul meu de vedere eu am respectat legea cu strictețe”, a spus aceasta, adăugând că nu înțelege „care au fost motivele pentru care au încercat să denigreze activitatea prefectului”.„Noi (prefecții, n.r.) nu facem politică”, a susținut aceasta, înainte de a solicita „încredere că noi suntem cei care respectăm legea”.„Am respectat legea adunărilor publice. Acel ordin de intervenție respectă în totalitate legislația în vigoare”, a mai spus aceasta.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, după audierea din Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților, că nu a vorbit cu prefectul Capitalei în ziua de 10 august, atunci când a avut loc mitingul violent din Piața Victoriei și când a fost semnat ordinul de evacuare a Pieței."Am făcut precizarea că nu am vorbit cu doamna prefect în cursul zilei de 10 august", a declarat Carmen Dan. Întrebată dacă nu a știu că prefectul semnase ordinul de evacuare a Pieței Victoria, Carmen Dan a spus" Am primit informația pe fluxul informațional pe care vi l-am precizat, conform prevederilor legale, după ce s-a semnat ordinul de restabilire".Procurorii au înregistrat, până în prezent, 386 de plângeri depuse de protestatari împotriva jandarmilor, a informat Parchetul General, care a mai precizat că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost deschise, în urma violențelor de la protestul din 10 august, 22 de dosare penale.