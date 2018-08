Cum l-au ironizat internauții pe Dragnea pentru presupusa ”tentativă de asasinat”, pe pagina de Facebook a Hotelului Athenee Palace

Afirmațiile lui Liviu Dragnea privind presupusa tentativă de asasinat la adresa sa au declanșat un val de ironii, glume și bancuri în mediul online și, în special, pe pagina de Facebook a hotelului Athenee Palace Hilton. Hotelul a devenit „ținta” internauților pentru că, potrivit scenariului lansat de liderul PSD, acolo ar fi fost cazați cei patru străini care ar fi urmat să pună în practică planul împotriva sa.







”Bună ziua. Suntem patru băieți din străinatate, în delegație. Aveți cumva camere libere la etajele superioare, cu vedere către Alexandria, Teleorman?”





”M-am cazat aici anul trecut, împreună cu alți 3 colegi de ăăă...muncă ( noi lucram intr-o firmă specializata in deratizări). Personalul a fost foarte amabil, discret, desi caram o groaza de armament...ăăă utilaje de deratizare. Nu am putut duce pana la capat treaba pentru care venisem, dar vom reveni in curand. Shalom, Livache. Nea' Georgică S. , vrem apartamentul ala fain de la 6, are vedere bună la drum”.

”Vă dau 5 stele pentru încurajare, dar pe viitor, fiți mai atenți cu profesioniştii. Creați-le condiții să nu mai dea greş.„Patru stele, câte una pentru fiecare asasin cazat aici anul trecut în aprilie”. The perfect place to hire assassins. Just don't pay them before the job is done.







”Locul perfect pentru a angaja asasini. Doar să nu le mai dați banii în avans”





”Excelent hotelul. Pentru grupurile de 4 persoane oferta e atât de bună că nimeni nu mai iese din hotel”





„Servicii de cazare excelente pentru cei patru agenți speciali desemnați pentru a-l termina pe cel mai corupt politician de până acum, Liviu Dragnea. Continuați să faceți treabă bună!”.

„Și când recepționera a văzut că ăia patru mototoli nu se descurcă, de ce nu le-a întins o mână de ajutor? Nu există room service la dumneavoastră? Când omul nu-și găsește cheia, minibarul, nu știe pe ce buton să apese ca să tragă apa sau nu-l găsește pe Dragnea, nu trebuie să intervină personalul hotelului să-l îndrume, să-l ajute? În orice stat civilizat așa se întâmplă. Numai la noi, în România, se dau asemenea rateuri. Vă recomand pentru cazare, dar la servicii conexe ... nu știu ce să zic .. mai e de lucrat, e loc de îmbunătățirea activității pe linie calitativă. Data viitoare să nu se mai întâmple!”





”Vă mulțumim pentru ajutor și data viitoare vă rugăm să vă implicați mai mult”





”Pe viitor ar fi bine sa prezentati prognoza meteo. Viteza vântului,umiditatea aerului. De asemenea să oferiți acces pe terasa doar în grupuri de 4”





Acestea sunt o parte dintre recenziile publicate miercuri de internauții care au luat cu asalt pagina de Facebook a hotelului din București.



Liviu Dragnea a susținut, marți, la Antena 3, că anul trecut ar fi fost ținta unei tentative de asasinat, cei care-l vizau fiind patru străini care au stat în România trei săptămâni și care au fost plătiți de „un om foarte celebru în lume”, referire la George Soros, invocat adesea de comunicatorii PSD. În prima ieșire după protestele reprimate brutal pe 10 august, Liviu Dragnea a mai acuzat o „tentativă de lovitură de stat” și l-a atacat virulent pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus că vrea să fie suspendat.







Liderii opoziției au criticat și ei ieșirea lui Dragnea, pe care l-au comparat fie cu dictatori sud-americani, fie cu Nicolae Ceaușescu, unii arătând că intervenția liderului PSD este o diversiune și o încercare de mușamalizare a scandalului public declanșat de intervenția brutală a jandarmeriei la protestul din 10 august.





Parchetul general, DIICOt-ul, SPP și SRI au arătat că nu există niciun dosar penal sau sesizare legată de presupusa tentativă de asasinat.



„În numele asasinilor lui Dragnea: Acest loc este atât de minunat, încât au uitat pentru ce au venit”.„Nouă românilor ne place foarte mult acest hotel, deoarece în 2017, au cazat 4 oameni care veneau în România special pentru a ne scăpa de Dragnea. Aceștia au stat 3 săptămâni și nu și-au dus la bun sfârșit planurile, deoarece, acest hotel se află în apropierea unui casino faimos plin cu romance frumoase. Vă rog să-I sunați să se întoarcă și să încerce din nou. Și că îi așteaptă fetele”.„Îmi place! Cazati grupuri de 4! Data viitoare, vă rog mult să îi sprijiniți în misiune... ca să nu mai rateze! Poate vă gândiți să cazați grupuri mai mari, în caz că unii ratează iar...E pentru binele Romaniei și al hotelului, indirect! Bravo!”.„Patru stele că i-ați cazat. Nu v-am dat 5 ca nu si-au dus misiunea la capat”.