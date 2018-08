SRI anunță că nu a avut informații cu privire la o posibilă tentativă de asasinat a lui Dragnea

"Serviciul Român de Informații nu are atribuții legale privind pază și protecția demnitarilor români și nu a primit nicio sesizare oficială din partea președintelui Camerei Deputaților în legătură cu o presupusă amenințare la integritatea să fizică", a transmis, miercuri, purtătorul de cuvânt al instituției, Ovidiu Marincea. Ulterior, întrebat dacă nu a fost sesizată instituția din alte surse și dacă, la rândul ei a făcut vreo informare, Marincea a răspuns: "Serviciul nu are atribuții în acest domeniu. Dar dacă aflăm informații care intră în atribuțiile altei instituții suntem obligați să le punem deîndata la dispoziția lor. Nu este cazul aici".Surse judiciare au declarat pentru Medifax că procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) nu au în lucru vreun dosar referitor la o presupusă tentativă de asasinat asupra lui Liviu Dragnea.Totodată, reprezentanții Biroului de informații și relații publice al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) au precizat că pe rolul Parchetului nu a existat și nici nu există vreo anchetă referitoare la spusele președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a acuzat o tentativă de asasinat anul trecut. La fel au anunțat și reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București.Nici Serviciul de Pază și Protecție (SPP) nu a fost sesizat referitor la o posibilă tentativă de asasinat a lui Liviu Dragnea, au declarat, pentru Mediafax, surse din cadrul Serviciului. "SPP nu a fost sesizat pe niciunul dintre elementele pe care le-a precizat Liviu Dragnea în declarația de marți, cu privire la amenințare și atentat", au declarat surse din cadrul Serviciului.Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marți, că a existat o tentativă de asasinat la adresa sa, patru cetățeni străini venind în România cu acesta scop, la inițiativa unui om celebru în lume. "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. Nu vreau să povestesc, pentru că nu este cazul. Au venit patru străini în România, cazați la Athenee Palace, mă rog am scăpat. Dar asta nu înseamnă că o să îmi iau pază. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Președintele PSD spune că știe cine e în spatele acțiunii, dar nu a făcut public numele. "Suntem într-un stat mafiot. Statul paralel este o mafie. Știu că s-a cercetat, mai departe nu știu. Da, dar nu pot să spun asta (cine i-a plătit – n.r.). Da, un om foarte celebru în lume. Nu, nu mă gândesc la el (Soros – n.r). El se gândește la mine", a mai spus Dragnea.