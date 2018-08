Secretariatul CSAT a transmis document pe rectificarea bugetară către Ministerul Finanțelor

„Ca urmare a scrisorii ministrului finanţelor publice, transmisã Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării in data de 14 august a.c., referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018, Secretariatul CSAT a transmis documentul pentru analiză şi punct de vedere, până la data de 17 august a.c., instituţiilor direct vizate de rectificarea bugetară, respectiv: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale”, a transmis Administrația Prezidențială.Potrivit sursei citate, „În prezent, Secretariatul CSAT întreprinde diligențele necesare în vederea obținerii acordului individual al membrilor Consiliului pentru emiterea unei hotărâri de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018”.Consilierul guvernamental Darius Vâlcov a declarat, sâmbătă, referitor la tăierea bugetului Administrației Prezidențiale, că la rectificarea bugetară nu se acordă fonduri suplimentare „doar pentru că îți dorești tu să te plimbi cu bucătarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol".Chestionat dacă Guvernul va aproba, săptămâna viitoare, rectificarea bugetară, Darius Vâlcov a răspuns: "Este decizia doamnei prim-ministru, noi suntem pregătiți. Nu știm dacă au venit și avize de la CSAT pentru bugetele SRI, SIE, Administrația Prezidențială, și așa mai departe, dar în momentul în care vor fi și aceste avize, dacă ele sunt necesare, rectificarea va trebui să fie aprobată".Pe 7 august, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că bugetul Administrației Prezidențiale a fost redus cu 11,1 milioane de lei."Tăierea este de 11,1 milioane, ea se compune din 8 milioane minus la bunuri și servicii, avem un plus de un million la cheltuielile de personal. Sumele sunt până la final de an. Va fi o a doua rectificare la finalul lui octombrie. Avem posibilitatea de a aloca sume suplimentare din fondul de rezervă al Guvernului, pentru orice fel de cheltuieli suplimentare. Deci nu vor fi probleme", a spus Teodorovici.În aceeași zi, purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale, Mădălina Dobrovolschi, a precizat că a adus la cunoștința MFP și Guvernului "situația gravă în care s-ar putea ajunge dacă vor fi efectuate reducerile masive de buget", menționând că, anterior, a purtat discuții pe această temă cu Darius Vâlcov, mandatat în acest sens de premierul Viorica Dăncilă. Potrivit sursei citate, Administrația Prezidențială nu va putea achita integral viitoarele obligații contractuale, nici pentru deplasări externe, nici pentru alte angajamente, în lipsa creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăților.Administrația Prezidențială a mai criticat rectificarea bugetară a Guvernului, precizând că, prin tăierea fondurilor Președinției, România nu-și va putea păstra angajamentele, precum Summit-ul celor 3 mări,a completat Dobrovolschi. O nouă adresă a fost trimisă către Ministerul de Finanțe."Bugetul Administrației Prezidențiale pe 2018 a fost stabilit în cuantum de 57,558 de milioane de lei, tocmai pentru că aceasta este suma necesară susținerii în mod corespunzător a activității președintelui României. În contextul unei rectificări negative de o asemenea anvergură România nu va putea fi reprezentată și nu va putea să-și onoreze angajamentele internaționale asumate, cum ar fi găzduirea și organizarea Summit-ului „Inițiativei celor 3 mări” și evenimentele din 2019, prilejuite de exercitarea de către România a Consiliului Uniunii Europene. Partenerii externi ai României vor afla astfel că Guvernul blochează angajamentele noastre.", a explicat, la începutul aceste luni, purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni.