Cine este primul candidat la șefia DNA. Paula Tănase îl lăuda în iarnă pe Tudorel Toader și are articole elogioase la Antena 3 și luju.ro

Tănase a mai candidat la șefia DNA și în 2012.Paula Tănase se bucură de articole extrem de elogioase din partea luju.ro și Antena 3, cunoscute pentru poziția lor față de DNA.Titlu dat de Antena 3 în noiembrie 2017 la un material despre ea: ”Un procuror incoruptibil rupe tăcerea: Numirile șefilor în justiție ar trebui făcute de CSM. Președintele României ar trebui exclus din această ecuație”.Numele ai apare într-o serie de articole publicate pe luju.ro, cu titluri precum ”Magistrații onești vor răspundere”. Într-unul dintre ele se spune că ”Procurorul Paula Tanase a devenit tinta sistemului ticalosit din Ministerul Public”.: ”Ministrul Justiţiei a făcut primul pas, într-o reformă absolut necesară care ne priveşte şi care are efecte asupra întregii societăţi. Cred că nu e târziu pentru că toţi colegii practicieni ai dreptului, avocaţi, jurnalişti specializaţi, exponenţi ai societăţii civile, neîncolonaţi, cu curaj şi bună-credinţă să-şi spună opiniile în speranţa că poate cel puţin o parte dintre ele pot deveni amendamente. Cei care îşi cunosc şi respecta profesia, nu au motive de îngrijorare vis-a-vis de o schimbare atât de necesară.”Ea a absolvit, în 1996, Facultatea de Drept de la Iași, al cărei rector este Tudorel Toader. MInistrul justiției a fost, începând cu 1990, pe rând, asistent, lector, conferențiar și profesor universitar acolo.: „Toate dosarele au fost importante. În cei 16 ani de activitate nu am avut nicio restituire sau achitare în soluţiile de trimitere în judecată dispuse. Pot să vă spun că am avut perioade în care am soluţionat peste 1.000 de dosare, cu stoc zero de la o săptămână la alta. Asta nu poate fi decât o dovadă de abnegaţie şi pasiune pentru meserie”, a precizat procuroarea.Procuroarea din Galați este vicepreședinte al Asociației Magistraților din România.