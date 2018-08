Viceprimarul Bădulescu confirmă că pe 10 august a fost în Piața Victoriei: Eu am avut treabă doar cu RATB-ul / Nu am fost în comandament, nu am dat ordine:

Acesta spune că a avut „treabă doar cu RATB-ul” deoarece au fost deviate mijloacele de transport în comun în timpul manifestației.”Am fost în piață. Toată lumea a fost. Cum a mers Orban, am fost și eu. Am stat și m-am uitat la lume, ce să fac. Nu am fost în comandament, nu am dat ordine. Noi nu avem atribuții. Legea 550/2004 spune clar cine dă ordine și în ce condiții. Eu am fost în piață să văd dacă oamenii de la RATB au nevoie de ceva, că s-au luat măsuri de devierea circulației. Când se iau măsurile astea eu trebuie să semnez pe niște documente, mă ocup de RATB. Eu am avut treabă doar cu RATB-ul”, a declarat Aurelian Bădulescu pentru HotNews.ro.Ministrul Carmen Dan a declarat ieri că, pe 10 august, la ora 16.00, „în punctul de comandă din piață s-au prezentat prefectul Capitalei și unul dintre viceprimarii Primăriei Municipiului București”.