Carmen Dan: Jandarmeria a identificat sute de persoane violente /  Au fost descoperite 5 cazuri de abuzuri contra unor persoane care nu au comis acte de violență / Îmi prezin scuzele față de cei afectați, fie ei ei civili sau jandarmi

- Astăzi mi s-a prezentat raportul privind evenimentele din 10 august. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit, fie ei civili sau militari. Nu am nicio ezitare să prezint acest raport în parlament sau în CSAT

- Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliția și Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziție doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informații și date obținute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiți de filmări

Ședința de marți a Comisiei de apărare a Camerei Deputaților, în care liberalii solicitaseră să se stabilească data la care vor fi audiați ministrul de Interne, Carmen Dan, și a fostului șef al Jandarmeriei, Sebastian Cocoș, a fost suspendată din lipsă de cvorum. Următoarea întrunire va avea loc pe 21 august.





Ministrul Apărării Naționale, senatorul PSD Mihai Fifor, a apreciat, duminică, pe Facebook, că „trebuie constituită de îndată” o comisie parlamentară de anchetă a protestelor violente din 10 august, care să răspundă la întrebări precum „Cui folosește dărâmarea prin violență a Guvernului?”.





- Până acum, Jandarmeria a identificat sute de persoane care au comis violențe. Ele se află acum în proces de identificare. A fost începută o verificare internă și au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violențe.- Acest raport are 90 de file și e clasificat secret de serviciu. Natura clasificată este dată de faptul că informații date vizează date solicitate unor instituțiiDacă există o lege care permite jandarmilor să folosească gaze lacrimogene, nu există o lege care să permită protestatarilor să arunce cu pietre din pavajNe-am confruntat cu falsuri minciuni, are au circulat în mediul online și în mediaGrupul care a pornit violențele este format din câteva sute, poate chiar o mie de oameni.-------------- Carmen Dan a susținut marți că nu are ce să-și reproșeze după incidentele violente de la protestele de vineri, când Jandarmeria a intervenit brutal pentru dispersarea protestatarilor din Piața Victoriei. „Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ce trebuia să facă un ministru responsabil”, a declarat Dan. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a apreciat, duminică, pe Facebook, că social-democrații ar intenționa să înființeze o comisie parlamentară de anchetă a protestelor din 10 august pentru a ascunde adevărul și a-l feri pe ministrul de Interne de explicații în comisia de apărare a Camerei Deputaților.