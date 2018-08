Nouă victorie pentru Simona Halep: S-a calificat în finala de la Cincinnati 

Simona Halep a declarat că a câştigat meciul cu Arina Sabalenka din semifinalele turneului de la Cincinnati pentru că a luptat până la capăt. Românca a remarcat forţa adversarei, căreia îi verifica viteza mingii trimise din serviciu pe monitoarele de pe marginea terenului.Arina Sabalenka se declară exasperată în meciul cu Simona Halep din cadrul semifinalelor turneului de la Cincinnati de faptul că toate mingile pe care le trimotea în terenul advers veneau înapoi. Finala turneului de categorie Premier de la Cincinnati, între Simona Halep, locul I WTA, şi olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, va avea loc, duminică, de la ora 21.00.Înaltă de 1,82, Sabalenka este un "munte" de agresivitate, atât la serviciu, cât şi în joc. Sportiva din Belaruis are un singur obiectiv, să ţintească liniile care mărginesc terenul, nu să joace către ele. Practică un tenis riscant, care atunci când are precizie este greu de combătut. Dacă este imprecis, atunci adversarei îi este totul mai uşor.Cu Halep, Sabalenka a început la cote înalte, dar liderul WTA nu s-a lăsat descumpănită şi nu a făcut pasul înapoi. Dimpotrivă, ea a răspuns la fel de agresiv, a jucat precis, puncâtând chirurgical, atunci când a trebuit şi a avut poziţii favorabile. Cu inteligenţă şi cu o defensivă impenetrabilă, Halep a distrus încrederea jucătoarei de 20 de ani. Românca a menţinut ritmul şi când Sabalenka şi-a ridicat nivelul de joc, penalizând câteva erori neaşteptate ale sportivei din Belarus. Şi cu puţin noroc, Halep va evolua din nou cu trofeul pe masă, după ce duminica trecută a câştigat la Montreal.În setul I, după 1-1 au urmat trei ghemuri în care jucătoarele au câştigat pe serviciul adversarei. Halep a luat două dintre ele, apoi şi-a menţinut serviciul, până la 5-3, când a reuşit un nou break, punând setul în dreptul ei pe tabelă, cu 6-3, după 33 de minute.În setul al doilea, tot liderul WTA a făcut prima break, la 2-1. Sabalenka a jucat însă din ce în ce mai bine şi a răspuns cu rebreak, egalând apoi la 3 cu un ghem la 0, pe propriul serviciu. La 4-4, Sabalenka, a condus cu 40-15 pe serviciul Simonei Halep, dar românca a egalat, a salvat o a treia minge de break şi a luat ghemul.Ea a cerut apoi sfatul lui Cahil, care i-a spus să nu mai rişte, să aibă răbdare şi să lungească schimburile. Halep a ajuns la minge de meci, pe serviciul rivalei, anulată cu as de Sabalenka. La mingea următoare, jucătoarea din Belarus a ratat un smeş din poziţie favorabilă şi apoi Halep a închis meciul, cu 6-4, după o oră şi 16 minute de joc.La Cincinnati, calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 262.364 de dolari şi cu 585 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 530.000 de dolari şi cu 900 de puncte WTA.În finală, Halep o va întâlni, duminică, pe olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, care a învins-o, în semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA. Simona Halep va juca a cincea oară cu Bertens.Simona Halep conduce, cu 3-1, în întâlnirile directe, ultima partidă fiind în 2017, în semifinale la Roma, când românca s-a impus cu 7-5, 6-1.