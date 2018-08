China acuză Pentagonul de ”iresponsabilitate” și spune că acuzațiile privind amenințarea militară sunt exagerate 

China califică drept "iresponsabil" raportul Pentagonului în care se susține că forțele chineze "se antrenează probabil pentru atacuri aeriene" împotriva Statelor Unite și aliaților săi, relatează agenția Reuters, citată de Mediafax.Ministerul de Externede la Beijing a transmis că raportul Pentagonului prezintă eronat intențiile strategice ale Chinei și exagerează "așa-zisa amenințare militară chineză".”China urmărește calea dezvoltării pașnice și are o strategie națională defensivă și contribuit mereu la pacea mondială și la apărarea ordinii globale”, se arată într-un comunicat emis vineri seară de minister. "Cerem părții americane să abandoneze mentalitatea specifică Războiului Rece (...) să înceteze să emită astfel de rapoarte iresponsabile an de an", mai precizează sursa citată.Potrivit unui raport al Pentagonului, cheltuielile pentru apărare ale Beijingului au depășit 190 de miliarde de dolari în 2017, în condițiile în care China vrea să-și extindă influența globală, relatează The Guardian. China și-a extins operațiunile privind atacurile aeriene în ultimii ani, cel mai probabil, antrenându-se pentru atacuri împotriva SUA și a aliaților săi, semnalează raportul care a fost prezentat joi.