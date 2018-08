Șora, reacție la Norica Nicolai: Azi avem cu toții telefoane, imagini și zeci de filme ce nu pot fi ascunse, nici falsificate

Mihai Șora a reacționat, vineri, la declarațiile Noricăi Nicolai, care a spus că înregistrările de la proteste ar putea fi trucate, precizând că, la momentul actual, toată lumea posedă telefoane mobile și aparate astfel că e greu de crezut că anumite imagini mai pot fi falsificate sau distruse, relatează Mediafax.

"Dragi prieteni, să facem acest mic exercițiu de imaginație: cum ar fi și ce ar spune astăzi comandanții, șefii, toți mai-marii dacă nu ar exista i m a g i n i? Ce tirade ar ține capii (răutăților) dacă n-ar putea fi contraziși chiar de înregistrări, de i m a g i n i ? (...) Nimic, niciodată, nu te ajută să te lămurești mai bine și mai iute decât propria-ți descindere în arenă, la fața locului. Nimic nu este mai convingător decât experiența personală, nemediată și concretă. Atunci, în ’90, coborând în stradă, printre studenți, am înțeles ce se întâmpla; iar – după ce am înțeles – mi-am dat demisia de la Învățământ. Am plecat exact așa cum venisem: un om liber, care nu putea fi cu nimic constrâns, nici cumpărat sau prostit. Cei care au rămas în funcții, cei care, ulterior, și-au construit o carieră publică pe victimele de atunci au fost fie complici, fie naivi (...) Astăzi avem cu toții telefoane și aparate, imagini și zeci de filme care nu pot fi ascunse, nici falsificate ori distruse. Iată de ce nu cred că mai rămâne loc pentru naivitate", a scris, vineri, filosoful Mihai Șora, pe pagina sa de Facebook.