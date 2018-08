Laurențiu ​Cazan: Prefectul Capitalei a fost în Piața Victoriei începând cu ora 16.00. Decizia de restabilire a ordinii publice s-a luat în jurul orelor 20.00

"Începând cu ora 17,00 mi-a fost prezentat procurorul militar mie. Am interacţionat în mod direct cu el, la faţa locului. Mi s-a prezentat că ar fi procuror militar în serviciu", a declarat Laurenţiu Cazan, comandant al acţiunii din Piaţa Victoriei, joi, la TVR 1, citat de Agerpres.Întrebat cine i l-a prezentat, Cazan a răspuns: "Un coleg de-al meu (...) A fost prezent la faţa locului (...) până la terminarea misiunii, estimez eu ora 4,00 dimineaţa. A stat în zona Piaţa Victoriei, în zona unde efectivele de jandarmerie au acţionat (...) A fost prezent acolo (...) Nu am avut nicio problemă, am considerat că este mai bine aşa, să fie un reprezentant al Parchetului Militar la faţa locului, să observe cu propriile simţuri ce se întâmplă acolo".Totodată, chestionat dacă legislaţia permitea sau nu prezenţa unui procuror la faţa locului, Laurenţiu Cazan a precizat: "Nu vorbesc eu acum dacă putea să se autosesizeze (...) sau nu putea să se autosesizeze, astea sunt aspecte care exced competenţelor noastre (...) Am considerat că este foarte bine că e prezent la faţa locului, nu avem ce ascunde, este bine că observă cu propriile simţuri ceea ce se întâmplă acolo şi vede modul de acţiune al întregului dispozitiv. El a fost un om de foarte bună credinţă".De asemenea, Laurenţiu Cazan a precizat că, în momentul în care lucrurile au degenerat în Piaţa Victoriei, a vorbit direct cu comandanţii de dispozitiv din faţa Guvernului, la discuţie fiind prezent şi respectivul procuror."Când am văzut că lucrurile degenerează în piaţă, că tensiunile cresc, am simţit nevoia să am o relaţionare directă cu principalii comandanţi de dispozitiv din faţa Guvernului, moment în care le-am adus la cunoştinţă că e posibil ca aceste tensiuni să crească, că nu avem grupuri de persoane care pleacă din piaţă, adică observăm că numărul lor este în creştere (...) Vedeam efectiv cum colegi de-ai mei sunt scoşi din dispozitiv cu piciorul rupt, cu mâna ruptă, cu capul spart şi mă aşteptam ca lucrurile să degenereze (...) Nu plecasem cu această idee, că voi restabili ordinea publică, îmi luasem în calcul şi această variantă, dar lucrurile mă conduceau către acea decizie. La momentul respectiv, când am discutat şi cu acei comandanţi de dispozitive, noi am fost toţi prezenţi acolo, inclusiv domnul procuror", a arătat Laurenţiu Cazan.Totodată, el a precizat că pe parcursul acţiunii din Piaţa Victoriei a fost în permanenţă în contact cu toate autorităţile publice."În permanenţă, am fost în contact cu toate autorităţile publice, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la faţa locului încă de la ora 16,00. Punctul de comandă din zona Guvernului a fost operaţional", a spus Laurenţiu Cazan. Potrivit acestuia, lucrurile au început "să degenereze progresiv". "Tensiunea a fost progresivă. Violenţe împotriva forţelor de jandarmerie au crescut în mod constant (...) încă de la ora 17,00, când noi am avut primii răniţi, (...) am avut jandarmi loviţi în dispozitiv, cu fracturi, cu capete sparte (...) Când am văzut pur şi simplu că lucrurile încep să degenereze, (...) am discutat personal cu prefectul şi i-am spus că, dacă lucrurile vor degenera, dacă nu reuşim să avem un moment când (...) atacurile efectiv asupra forţelor de ordine nu încetează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă. Dânsa a spus că este pregătită să intervenim pentru restabilirea ordinii publice. I-am adus în atenţie acest lucru, am fost la faţa locului împreună tot timpul, am văzut despre ce este vorba şi atunci pot să spun că s-a luat decizia pentru a avea un ordin de restabilire a ordinii publice (...) Lucrurile au fost (...) în jurul orelor 20,00", a mai afirmat Cazan.