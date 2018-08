Șeful jandarmilor la intervenția din Piața Victoriei vrea ca ziariștii să stea în spatele forțelor de ordine. „Nu trebuie să mergem acolo cu camera de luat vederi să vedem cum încătuşează Jandarmeria” 

Laurențiu Cazan, cel care a coordonat jandarmii la miting, a spus că jurnaliștii trebuie să se poziționeze, la manifestări, în spatele forțelor de ordine pentru a fi în siguranță. Acesta a adăugat că jurnaliștii ar trebui să evite să filmeze de foarte aproape intervenția forțelor de ordine, însă a recunoscut că imaginile presei au reprezentat dovezi importante la care ei nu ar fi ajuns.„Consider că atunci când avem acte de violenţă şi jandarmeria intervine pentru intervenţia ordinii publice, ar fi bine ca presa să stea în spatele jandarmeriei şi să nu meargă neapărat la faţa locului. (...) În spatele echipelor de jandarmerie. Jandarmul, în timpul intervenţiei, este mereu atent, încearcă să elibereze perimetrul, adică să creeze o zonă de siguranţă. El să se asigure că nu are în jurul lui alte elemente care duc la pericol. De asta sunt şi unele recomandări care li se par nejustificate la unii. Cred că ar fi momentul să înţelegem că aceste aspecte ţin şi de siguranţa noastră şi a dumneavoastră”, a declarat, la TVR1, Laurențiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publică al Jandarmeriei Capitalei, cel care a coordonat jandarmii la mitingul din 10 august.Acesta a mai subliniat că jurnaliștii ar trebui să evite să filmeze de foarte aproape intervenția forțelor de ordine, însă a recunoscut că imaginile presei au reprezentat dovezi importante la care ei nu ar fi ajuns. „Nu trebuie să mergem acolo cu camera de luat vederi, la un metru sau doi, să vedem cum încătuşează Jandarmeria. (...) Nu vrem să vă obturăm vizibilitatea. (...) Nu am fi putut vedea multe dacă jurnaliştii nu ar fi fost acolo”, a mai spus Laurențiu Cazan, citat de Mediafax.Pe de altă parte, Cătălin Paraschiv, șeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, a declarat, într-un interviu că, din contră, el ar fi obligat jurnaliștii să rămână într-un spațiu delimitat foarte bine și că nu trebuie să alerge după jandarmii care încătușează, pentru a filma momentul. „Dacă aş fi condus, aş fi pus ca jurnaliştii acreditaţi să vină să facem un model de ecuson, inclusiv noaptea, să fie prezentat înainte şi să ştim că e jurnalist. (...) Din punctul meu de vedere putem merge pe două variante. Prima - un spaţiu special delimitat pentru presă în care să fie delimitată foarte bine, să pună elemente care să poată proteja presa. (...) În ziua de azi, cu camerele pe care le are presa nu cred că trebuie să alerge cineva după mine cu microfonul să mi-l pună în gură când poate să facă un zoom. (...) A doua variantă ar fi cea despre care v-am spus, să facem nişte legitimaţii standard care se dau înainte de miting. (...) Legea stipulează că jurnaliştii nu trebuie să asculte indicaţia forţelor de ordine. (...) Acum dacă facem o strictă delimitare că eu sunt în desfăşurarea unei operaţiuni, jurnalistul vine şi-mi pune microfonul sau camera când eu trag cu arma sau fac o încătuşare, nu mi se pare normal nici asta”, a declarat Cătălin Paraschiv, pentru Kamikaze.