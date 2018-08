Taximetristul turiștilor israelieni agresați de jandarmi: Ne-au oprit și ne-au luat la bătaie absolut nicio explicație. Turiștii au fost foarte mult bătuți în mașină

„Sunt taximetristul bătut cu turiștii israelieni în mașină. Am plecat de la un hotel din București, mă duceam spre un club și ne-au oprit jandarmii. Au început să ne bată la intersecția Ion Mihalache cu Banu Manta, fără niciun motiv. Israelienii au precizat că sunt turiști și tot îi băteau. Nu aveau nicio legătură cu manifestațiile. Ne-au oprit și ne-au luat la bătaie absolut nicio explicație. Vă spun sincer eu am fost taximetristul și turiștii au fost foarte mult bătuți în mașină, nu în afara mașinii cu pumnii cu bastoanele”, a declarat, citat de Mediafax, Ionuț Valeriu Rădulescu, șoferul turiștilor israelieni care au fost loviți în noaptea de 10 august, de către jandarmi.Acesta a mai spus că o să ceară daune Jandarmeriei, deoarece nu își poate folosi mâna vreme de 42 de zile.„Ne-au tras afară jos din mașină, ne-au încătușat, ne-au bătut și încătușat. Cred că apoi și au dat seama că au greșit și ne-au lăsat în pace, iar după 5 minute au plecat. Ne-au controlat în mașină, nu au găsit absolut nimic. (...) Ne-au dat drumul, ne-au descătușat și am plecat. (...) Voi cere daune Jandarmeriei pentru că am o fractură. Timp de 42 de zile trebuie să stau cu mâna în gips, timp în care nu pot să fac nimic, sunt stângaci. (...) Nu înțelegeam de ce tot dădeau, atât timp cât eu eram pe burtă și încătușat, asta e problema care nu o înțeleg”, a mai spus șoferul.Pe de altă parte, coordonatorul intervenției jandarmilor la protest, Laurențiu Cazan, a precizat că turiștii israelieni au fost bruscați de jandarmi pentru că ei se aflau într-un taxi prezent într-o zonă unde și cei violenți foloseau taxiurile pentru a fugi, drept pentru care s-a decis să se verifice fiecare mașină. „Cei care acționau în zona respectivă, au observat că la momentul când noi ne-am dus cu efectivele pentru a restabili ordinea, au văzut că unii dintre ei foloseau taxiurile pentru a pleca acolo. Ca o măsură, pentru a reuși să identificăm persoanele, am decis să cercetăm și taxiurile, pentru a-i găsi pe cei responsabili”, a declarat Laurențiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publică al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.Ambasada Israelului la Bucureşti a anunţat că patru turişti israelieni au fost agresaţi de forţele de ordine, la protestul de vinerea trecută din Piaţa Victoriei, cu toate că aceştia au arătat paşapoartele. "Cu privire la incidentele în care au fost implicaţi patru turişti israelieni vineri seară, ambasada Statului Israel comunică următoarele: Având în vedere dovezile pe care le avem în acest moment, se pare că turiştii israelieni, nevinovaţi, s-au afla foarte aproape de locul unde s-au petrecut incidentele violente de vineri seara, în timp ce mergeau cu un taxi, de la hotel, către un restaurant din Bucureşti. Au fost opriţi, traşi afară din maşină, şi în ciuda faptului că au arătat paşapoartele străine şi au explicat că nu au nimic de a face cu evenimentele în curs, au fost bătuţi de către forţele de ordine. Considerăm acest incident ca fiind inacceptabil şi extrem de serios. Turiştii israelieni care au avut de suferit de pe urma intervenţiei brutale vor depune plângere penală împotriva agresorilor", se arată într-un comunicat de presă al Ambasadei Israelului în România remis MEDIAFAX.