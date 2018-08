Laurențiu Cazan, comandantul acțiunii jandarmilor în Piața Victoriei: Au fost sute de persoane violente. De data asta, oamenii nu s-au delimitat de ele /Îmi asum tot ceea s-a întâmplat. Îmi cer scuze față de cei care au avut de suferit gratuit

„

Îmi asum tot ceea s-a întâmplat în Piață (...) Îmi cer scuze față de toți care au suferit gratuit pe timpul intervenției noastre”, a spus el, precizând că în Piață au fost mobilizați aproape 1.000 de jandarmi. Întrebat dacă s-a gândit la demisie, Cazan a răspuns: „Sunt aspecte care țin de mine. Mă gândesc la toate variantele”



Laurențiu Cazan a declarat mitingul de vineri a avut anumite „particularități, că persoanele violente nu au venit în grupuri în Piața Victoriei, ci individual, dându-și întâlnire în anumite puncte ale Pieței. Ele s-ar fi grupat „în eșaloanele doi-trei de adâncime”, având o mobilitate foarte mare.



„De data aceasta, chiar dacă am avut un număr mai mare, de ordinul sutelor, de persoane violente, oamenii nu se mai delimitau de ei. Nu am avut de data aceasta un spirit al mulțimii să se delimiteze de astfel de acțiuni”, a susținut comandantul acțiunii.



Întrebat de ce nu s-a intervenit încă din primul moment pentru izolarea persoanelor agresive, Cazan a precizat că la primele incidente care s-au înregistrat în jurul orelor 16.00 „în majoritate erau persoane care au participat în Piața Victoriei”. „Nu am vrut să creăm tensiune. Pentru mine ar fi fost foarte ușor ca la momentul 16.30 să resptabilesc ordinea publică și gânditi-vă ce tensiuni erau”, a spus el, precizând că în timpul întregii intervenții au fost extrase din Piață 20 de persoane violente.

