Arafat: Ne-am consultat cu fabricanții gazelor folosite în Piața Victoriei și am discutat cu un specialist în toxicologie din New York. Nu ținem partea Jandarmeriei

lacrimogene

lacrimogene

”Înainte să publicăm acest comunicat ne-am consultat cu fabricanții pe de o parte ca să ne asigurăm de natură substanței care a fost utilizată și să nu ne bazăm numai pe informațiile interne. Totodată, pe lângă documentarea și datele obținute de pe site-ul Centrului de Control al Bolilor din SUA am vorbit personal cu unul dintre specialiștii renumiți în toxicologie de la centrul de toxicologie din New York.Am întrebat de studiile recente și de părerea lor despre efectele de lungă durata a expunerii la substanțele respective și anume la substanța CS precum și despre necesitatea unor controale dacă persoanele sunt asimptomatice iar răspunsurile colegului au fost concordante cu ce este scris în comunicatul DSU. (...)Din păcate intenția de a liniști populația care nu prezintă simptome sau semne, luând în considerare că peste 100.000 de persoane au fost la Piață Victoriei în noaptea de 10 August, a fost interpretată de către un grup de persoane că o diversiune și o dezinformare din partea noastră. Interpretarea și mai absurdă este că ținem partea Jandarmeriei impotriva populației sau că am executat ordine politice și că acest comunicat este unul politic”În informarea menționată de Arafat, DSU a precizat, miercuri, că la spital s-au prezentat mai multe persoane ce au fost expuse la gazele lacrimogene din Piața Victoriei, însă nu prezentau probleme care să necesite îngrijiri medicale, precizând că a luat legătura cu fabricanții substanțelor ce au confirmat că ele se încadrează în standardele europene.„În urma apariției unor afirmații despre efectele pe termen mediu și lung ale gazelor lacrimogene, mai multe persoane, îngrijorate pentru sănătatea lor, s-au prezentat la unitățile de primiri urgente pentru a fi consultate de medici, după ce au fost prezente în data de 10 august 2018, în Piața Viața Victoriei, la momentul utilizării substanțelor lacrimogene. Persoanele care au venit pentru a fi consultate nu prezentau probleme care să necesite îngrijiri medicale. În cursul zilei de astăzi (miercuri,n.r.), conducerea DSU a luat legătura cu fabricanții substanțelor utilizate, care au confirmat faptul că substanțele indicate sunt fabricate conform standardelor Europene și internaționale. De asemenea, fabricanții au subliniat că astfel de substanțe, precum O – Chlorobenzylidenenmalonnitrile, cunoscute sub denumirea CS, sunt folosite și de alte forțe de ordine din Europa și din lume”, au scris reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) pe Facebook.În același mesaj se mai arată că în ceea ce privește efectele pe care le are această substanță asupra corpului uman, ele includ iritarea ochilor, a căilor respiratorii și a pielii, efectele fiind de durată scurtă, cu excepția situației în care expunerea este una de lungă durată și dacă aceasta are loc într-un spațiu închis. „Conform recomandărilor Centrului pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, tratamentul expunerii la gazele lacrimogene este unul simptomatic neexistând medicamente specifice sau antidoturi. Astfel, tratamentul se asigură prin spălarea abundentă a ochilor și a feței la momentul expunerii și prin tratamente specifice iritării tegumentelor și a căilor respiratorii, dacă aceasta persistă. În concluzie, nu este necesară deplasarea populației către unitățile de primiri urgență pentru efectuarea unor controale de rutină pentru simplul fapt că au fost în piață și au fost expuse substantelor lacrimogene, decât în situația excepțională în care există acuze / simptome îngrijorătoare, care necesită consultarea unui medic”, mai spune DSU.