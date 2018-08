Ce a determinat vineri evacuarea Pieței Victoriei? Explicațiile colonelului Paraschiv: Nu e adevarat ca am avut ordin de evacuare. Brigada specială a intervenit doar dupa ce ni s-a transmis clar că jandarmii deplasati la Springtime erau calcati in picioare si sunt doi morti

Colonelul Cătălin Paraschiv, șeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, susține într-un interviu acordat Kamikaze că nu e adevărat că s-a dat vreun ordin anterior de evacuare a Pieței Victoriei și că ordinul a venit în urma unei confunzii, a informațiilor eronate venite de la structurile de cercetare din Piață și de la dispecerat care au cerut intervenția Brigăzii Speciale susținând că doua detașamente de jandarmi, care fuseseră trimise anterior la fast-food-ul Springtime să ajute un echipaj de poliție, au fost atacate de protestatari, iar jandarmii sunt ”călcați în picioare și omorâți”.

Totul s-a petrecut după ce s-a primit un apel la 112 că cineva vandaliza locația Springtime, iar echipajul de poliție trimis la fața locului a fost atacat. Au fost trimise două detașamente de jandarmi că să se ducă și să sprijine poliția.

N.R. Aici, colonelul evită în mod repetat să spună care a fost numărul de oameni trimiși.







Cele două detașamente de jandarmi-care nu erau d ela brigăzile speciale- au ajuns acolo, i-au ajutat pe colegii de la poliție și au ieșit împreună de acolo.





Pe momentul întoarcerii s-au primit două informații:



- una transmisă de structurile de cercetare din Piață care au transmis clar pe căile noastre de comunicații că jandarmii sunt atacați, sunt la pământ, sunt călcați în picioare, doi oameni sunt omorâți... Dar ei probabil se refereau... apoi am văzut și eu imaginile de la televizor.

- Simultan, din dispecerat ni s-a transmis că pe toate canalele de televiziune sunt imagini cu doi jandarmi trântiti la pământ care sunt călcați pe cap.





În acel moment, comandatul actiuniii a luat decizia că efectivele brigăzii speciale să activeze pe direcția Springtime. Până atunci, brigîzile speciale nu au avut niciun fel de intervenție. Atunci s-a dat ordin clar că Brigada specială să intervină în sprijinul detașamentelor de jandarmi și să-i evacueze de acolo.





Am lansat câte un cartuș, lumea se indeparata, făceam breșă și mergeam mai departe. Am ajuns pe pasaj la Titulescu unde am făcut joncțiunea cu jandarmii trimiși acolo. prima mea întrebare a fost dacă au morți sau răniți. Mi-au spus că au răniți, le-am zis să se retragă ei și că rămâne noi pe poziții





Ce propune colonelul pentru protecția presei pentru viitor:

Un spațiu special delimitat pentru presă, unde vrea, de comun acord, delimitat foarte bine. ”Nu mis e pare normal ca cineva de la presă să mă filmeze când trag cu arma sau fac o încătușare”



Elemente de dispozitiv care să poată proteja presa

Veste de o anumită culoare



Legitimații standard care se dau înainte de miting și care să aibă anumite culori care pot fi văzute și noaptea

Colonelul Cătălin Paraschiv mai declară pentru Kamikaze că cei care-i lovesc pe protestatari în față cu bastonuldar afirmă că ”nu sunt oamenii mei”. Colonelul vine și cu câteva măsuri pentru siguranța presei sugerând ca jurnaliștii să stea de acum doar intr-o zonă bine delimitată și să filmeze doar de acolo. ”Noi am apărat întotdeauna presa, dar nu mi s epare normal să fiu filmat când trag cu piostolul sau cînd îi pun cătușele cuiva”, a declarat șeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române.

Am ieșit pe poartă guvernului, piață era plină și aveam două posibilități:- Fie să ies în cordon cu unitatea, dar asta însemna să ne facem drum, însemna contact direct cu oamenii, se ajungea la confruntări directe și nu avea rost.- A două varianta era să procedăm la somații, pe lângă cele ale jandarmeriei care s-au auzit toată seară, s-au tras rachetele cu trei stele roșii după care, din ordinul meu, s-au tras primele două focuri cu lansatoare de calibru 38 sau 40... mă refer la gaze.