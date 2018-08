Val de achiziții făcute de Jandarmerie înainte de protestul din 10 august: Pulverizatoare de mare capacitate, mii de spray-uri iritant lacrimogene și cătușe textile de unică folosință / Jandarmeria: Nu ne-am pregătit în mod special pentru acest miting

Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, pentru HotNews.ro: "Jandarmeria nu s-a pregătit în mod special pentru acest miting. Jandarmeria face achiziții pentru completarea stocurilor, atât pentru Jandarmeria Capitalei, cât și pentru inspectoratele județene și grupările mobile. În plus, în luna iunie a avut loc EUPST, un exercițiu tactic de ordine publică unde au fost invitați 190 de militari din structuri similare de aplicare a ordinii publice din zeci de țări din Europa, Africa și Asia, iar pe 22 august urmează să plece un contingent în Afganistan și se mai pregătesc și alte misiuni internaționale."

1. Achiziție în regim de urgență a Jandarmeriei: 25 de veste antiglonț si 25 de căști antiglont.









5 pulverizatoare de capacitate mărită cu soluție iritant lacrimogenă





900 de spray-uri iritant lacrimogene cu mânere tip pistol, 63ml









180 de spray-uri iritant lacrimogene cu mâner tip pistol, 400ml:









1.100 de spray-uri iritant lacrimogene 1% CS 150ml





1150 de cătușe textile de unică folosință





prin procedură de achiziție directă,în valoare de aproape 4.000 de euro de la, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP).Achiziția pare îndreptățită având în vedere ceea ce s-a întâmplat la mitingul din 10 august.În data de 16 iulie 2018, Jandarmeria Română a cumpărat, prin negociere fără publicarea prealabilă a unei invitații, 25 de veste antiglonț si 25 de casti antiglonț. Contractul a fost atribuit in data de 16 iulie firmei Stimpex SA, valoarea acestuia fiind de 96.250 lei.se precizează: "de către autoritatea contractantă și în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă".În cele ce urmează vă prezentăm mai multe astfel de achiziții directe:Achiziția a fost făcută în data de 14 iunie 2018, de la firma Stimpex, contract cu o valoare de 37.500 de lei (peste 8.000 euro).Descrierea produsului: Descriere: Complet P.C.M. 2x, model STIMPEX, set de 2 buc. PCM - fabricat de STIMPEX SA, ambalate in lada de transport, capacitate nominala 10litri, capacitate solutie IL 7 litri, presiune 20 +/- 5bari, greutate 18 kg, manometru; greutate totala = 40 kgAchiziția a fost făcută în data de 11 iunie 2018, prin procedură de achiziție directă, de la firma Rotman Industries. Contractul a avut valoarea de 25.884 lei (peste 5.500 de euro).Achiziția a fost făcută în data de 11 iunie 2018, prin procedură de achiziție directă, de la firma Rotman Industries. Contractul a avut valoarea de 24.013 lei (5.155 euro)Achiziția a fost făcută în data de 11 iunie 2018, prin procedură de achiziție directă, de la firma Neramo Distribution. Contractul a avut o valoare de 20.900 lei (peste 4.400 euro).Achiziția directă a fost făcută in data de 6 iunie 2018 de la firma Outdoor Gear SRL. Contractul a avut o valoare de 8625 lei (peste 1800 de euro).Majoritatea acestor achiziții, identificate de HotNews.ro în SICAP (noul Sistem Electronic de Achiziții Publice), se regăsesc și pe site-ul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București într-un Centralizator cu achiziții directe cu o valoare mai mare de 5.000 de euro, achiziții efectuate în trimestrul doi din 2018. Sumele din centralizator sunt cu TVA. Un alt Centralizator mai este cel din ultimul trimestru al anului 2017 , unde apare un contract în valoare de 90.142 lei (cu TVA) atribuit către ROMARM pentru achiziția de