Jandarmeria anunță cine este procurorul militar care a fost în Piața Victoriei: Pîrlog Bogdan a fost prezent atât în punctul de comandă înaintat, cât și în zona dispozitivelor / Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimente 

Jandarmeria precizează că la protestul din 10 august a fost prezent locotenent colonel Bogdan Pîrlog de la Parchetul Militar, între orele 17:00-04:00, care s-a autosesizat cu privire la evenimentele de la miting. Precizarea vine în contextul în care procurorul militar Ionel Corbu a susținut că niciun coleg nu a participat la centrul de comandă mobilă în timpul intervenției din Piața Victoriei.„Referitor la informațiile apărute în spațiul public, Jandarmeria București face următoarea precizare: În data de 10 august a.c., în Piața Victoriei, pe timpul asigurării și restabilirii ordinii publice a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pîrlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din Piața Victoriei fiind prezent în intervalul orar 17.00-04.00 atât în punctul de comandă înaintat ,cât și în zona dispozitivelor alături de reprezentanții Jandarmeriei, Poliției și autorităților publice centrale și locale”, a precizar Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, citat de Mediafax.Precizările vin după ce Ionel Corbu, procurorul care se ocupă de dosarul privind violențele de la protestul din 10 august, a declarat că niciun procuror militar nu s-a aflat, în acea zi, alături de jandarmi pentru a supraveghea intervenția, așa cum a spus Carmen Dan, și că Jandarmeria a cerut asistență abia pe 11 august.„În după-amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Direcției de Jandarmi a Municipiului București și s-a și răspuns în sensul că acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobil excede competențelor și deontologiei profesionale. Vă asigur că nu, de la Parchetul Militar București nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă înaintat. (...) Niciunul dintre colegii mei nu a fost mandat să facă un astfel de demers, de a participa efectiv alături de jandarmi la monitorizarea misiunii care ar excede competențelor”, a declarat prim procurorul Ionel Corbu, de la Parchetul Militar, structura care anchetează intervenția jandarmilor la proteste.Procurorul a mai spus că participarea unui reprezentant al Parchetului Militar la astfel de manifestări nu este prevăzută din punct de vedere legal. Pe de altă parte, ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus că la protestele din 10 august, unde au fost rănite peste 400 de persoane, a fost prezent un procuror militar care a supravegheat intervenția jandarmilor. „Îmi doresc ca organele de anchetă să-și facă treaba și să stabilească în ce mod ministrul și-a exercitat competențele, plecând de la ideea pe care am susținut-o și sâmbătă, că nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale, iar Jandarmeria și-a coordonat toate intervențiile în Piață sub supravegherea unuo procuror militar. Am spus sâmbătă - sunt șefii misiunilor operative care au fost în Piață, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenției - totul sub supravegherea unui procuror militar. Nu am ce să-mi reproșez, am făcut tot ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil”, a declarat, marți, ministrul Carmen Dan, la intrarea în sediul Ministerului de Interne.