Carmen Dan, după intervenția brutală a Jandarmeriei în Piața Victoriei: Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ce trebuia să facă un ministru responsabil / Jandarmii au acționat sub supravegherea unui procuror militar

„Ce am transmis sâmbătă rămâne de actualitate. În ultima vreme, am auzit multe invenții, că aș fi constituit diverse celule, comitete. Cred că sunt unii care își doresc să scape cu orice chip de ministrul de Interne și de Guvern. (...) Nu mi-am depășit în niciun fel competențele.(...) Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ce trebuia să facă un ministru responsabil”, a declarat, marți dimineață Carmen Dan.Ea a precizat șefii misiunilor operative au fost în Piață, iar Jandarmeria și-a coordonat intervenția sub supravegherea unui procuror militar.