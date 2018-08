VIDEO Alertă la Londra: O mașină a intrat în bariera de securitate de la Parlament. Mai mulți pietoni au fost răniți / Șoferul a fost arestat

Un bărbat a fost arestat de poliția londoneză după ce a intrat bariera de securitate de lângă clădirea Parlamentului britanic, iar mai mulți pietoni au fost răniți, a anunțat poliția, potrivit Reuters.

UPDATE: Două persoane sunt tratate de paramedici, la fața locului. Rănile nu par a fi serioase, informează Reuters.

UPDATE: Poliția londoneză a precizat că, potrivit informațiilor din acest moment, niciun rănit nu se află în stare gravă, relatează Reuters. Autoritățile nu se pot pronunța deocamdată dacă este vorba despre un atentat terorist.

Stația de metrou Westminster a fost închisă, în urma incidentului.

Potrivit unor relatări, mașina a lovit bicicliști, însă nimeni nu este în stare gravă. Deși Scotland Yard nu poate preciza în această etapă a investigației dacă a fost un atentat terorist, martori oculari spun că mașina părea că a intrat deliberat în mulțime.

"Șoferul mașinii a fost reținut de ofițerii de poliție pe loc. Mai mulți pietoni au fost răniți. Poliția se află la locul incidentului. Vom reveni cu informații atunci când acest lucru va fi posibil”, a precizat poliția londoneză pe twitter.

BREAKING: There has been an incident outside of Westminster. Police are urgently clearing the area. More updates to follow. pic.twitter.com/mnKUVI7Npn