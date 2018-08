Miron Cozma, angajat fictiv la o companie de apă a lui Pandele (presă) 

Miron Cozma e angajat fictiv la compania de apă a lui Pandele, Euro Apavol, unde șefă CA a fost actualul prefect al Capitalei Speranța Cliseru, cea care dat ordinul intervenției violente de la protestul de vineri, scrie Libertatea. Cozma nu a fost văzut la serviciu nici măcar o zi.

Libertatea scrie că este în posesia mai multor documente care atestă că fostul lider al minerilor care i-au bătut pe bucureșteni este angajat de firma Euro Apavol, companie publică inițiată de primarul Florentin Pandele.

”Cozma n-a venit nici o zi la serviciu într-un an și jumătate!”, spun oamenii din Primăria Voluntari.

De altfel, Miron Cozma l-a susținut în campania electorală pe Florentin Pandele.

La aceeași companie, șefă a Consiliului de Administrație a fost Speranța Cliseru, mâna dreaptă a lui Pandele.

După victoria Gabrielei Firea, Cliseru s-a transferat la Primăria București, iar apoi a ajuns prefect al Capitalei.

În urmă cu câțiva ani, la o emisiune TV, Miron Cozma se plângea că trăiește ”din mila prietenilor”. Din februarie 2017, prietenii i-au găsit un loc de muncă.

”Pandele l-a angajat pe Cozma, fără să fie nevoie să vină la serviciu, la Euro Apavol”, dezvăluie surse din Primăria Voluntari.

Contactat de Libertatea, Cozma a confirmat că este angajat la compania respectivă.

”Eu sunt cetățean al orașului Voluntari de zece ani. Eu nu am casă nici acum. Am făcut cerere pentru locuință și încă sunt pe lista de așteptare. Deoarece din pensia de 4.100 de lei, Fiscul îmi reține 285 de euro pe lună în urma sentinței judecătorești legate de Mineriadă, i-am cerut lui Pandele, în calitate de cetățean, să discute cazul meu social în Consiliul Local. Am cerut să găsească o soluție pentru mine”, a spus Cozma.

Întrebat de reporteri cu ce se ocupă la firmă, fostul lider al minerilor din Valea Jiului a spus că este încadrat ca subinginer electromecanic.

M.C: Știți ce salariu am?! Primesc 1.200 de lei la leafă! Credeți că am un salariu mare?

Reporter: Nu asta e problema. Avem mărturii cum că dumneavoastră nu mergeți deloc la muncă… Că nu sunteți văzut deloc…

M.C: Cum să mă vadă dacă eu mă ocup de trei comune din Giurgiu. Periodic, merg în inspecție tehnică în aceste comune.

Reporter: Care sunt aceste comune?

MC: Aaaaa… O să vă spun mai târziu, pe sms, dacă doriți.

Euro Apavol este compania de alimentare cu apă și canalizare ce deservește localitățile Voluntari, Ștefăneștii de Jos, 1 Decembrie, Copăceni, Berceni (din județul Ilfov), Sinești (din județul Ialomița), Bulbucata, Buturugeni, Toporu (din județul Giurgiu). Fondată în 2010, așa cum descrie propriul site, compania publică s-a numit la început SC Apă și Canalizare Voluntari-Găneasa.