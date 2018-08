Karina Țurcan, acuzată de spionaj în favoarea României: Nu am avut acces la secrete ale statului rus. Așa-zisele dovezi sunt falsuri fabricate 

"Nu văd motive pentru care procesul meu să fie unul închis, iar articolul din Codul Penal care mi se incriminează nu poate fi motiv pentru un proces închis. Eu nu am avut acces la secrete de stat. Sper că în cadrul unui proces deschis nevinovăția mea va fi vizibilă", a declarat Karina Țurcan."Anchetatorii refuză să-mi prezinte ce, cui și când am transmis, de aceea, eu consider că ceea ce ancheta numește dovezi sunt falsuri fabricate. Eu altă explicație nu găsesc", a adăugat Karina Țurcan.Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a cerut pe 8 august unei instanțe din Moscova prelungirea arestului preventiv pentru Carina Ţurcan, o femeie originară din Republica Moldova care are şi cetățenie română. Ea este acuzată de spionaj în favoarea Bucureștiului.Karina Valerievna Ţurcan, angajată a companiei Inter RAO, este acuzată de încălcarea Articolului 276 din Codul Penal rus, care se referă la spionaj şi trădare națională. În conformitate cu legislația din Rusia, acuzația de spionaj se aplică numai străinilor, iar Karina Ţurcan riscă până la 20 de ani de închisoare.Ministerul român al Afacerilor Externe a confirmat că Țurcan deține și cetățenia română. Potrivit site-ului companiei, Ţurcan este membră a Consiliului de administraţie al companiei Inter RAO din 2012, conducând pentru o perioadă divizia geografică Moldova-Ucraina-România.Presa rusă scrie că Ţurcan a fost reţinută şi arestată de agenții FSB pe 15 iunie. Agenţii au percheziţionat biroul şi locuinţa Carinei Ţurcan, iar "angajaţii companiei (Inter RAO) vor fi interogaţi în procesul penal ca martori". Arestarea ei a fost făcută publică abia pe data de 19 iunie.