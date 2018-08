Subiectele zilei: După a doua și a treia seară; Efectele gazelor lacrimogene asupra adulților, copiilor și bătrânilor. Pierderi de sarcină, pneumonie, cancer; Cine a “alungat” românii? 30 de ani de proiecte incoerente

Au fost multe manifestații împotriva guvernului de la alegeri încoace și totuși niciuna nu a prilejuit atâta violență precum cea din ziua de 10 august. A trecut și a doua seară de proteste fără violențele din prima zi. E greu de spus ce anume s-a schimbat de vineri până duminică. Ce-i drept se crease înainte de sfârșitul săptămânii o tensiune destul de mare chiar dacă greu comparabilă cu cea din iarna anului 2017. Dar probabil că a existat de data aceasta un ingredient diferit. Omogenitatea ”morală” (termenul e folosit într-o accepție relativistă) poate părea pe rețelele de socializare, ”care acționează din punct de vedere ideologic ca o cameră cu ecou”, mai mare decât este ea în realitate, potrivit Deutsche Welle. Raul Pătrașcu, asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara, membru al Platformei RO100 și fost consilier de stat pe probleme de sănătate în Guvernul Cioloș, avertizează asupra pericolelor expunerii organismului uman la gazele lacrimogene. „Trebuie spus că, deși am crede că Piața Victoriei e un spațiu deschis și gazele s-ar putea disipa rapid, nu este așa. Prezența clădirilor înalte ce împrejmuiesc Piața asigură un perimetru în care gazul se concentrează. Deci, cetățenii – atât adulți, cât mai ales copii, bătrâni și femei gravide – au fost expuși la concentrații mari de gaze lacrimogene. Temperatura ridicată a potențat, de asemenea, efectele gazelor“, explică Raul Pătrașcu, potrivit Împreună pentru România. Comitetul de Urgenţă al federaţiei, compus din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu şi Octavian Goga, a modificat Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), iar cea mai importantă dintre schimbări este aceea că grupările de drept privat vor putea fi substituite în competiţii de cluburile de drept public (adică aparţinând unor instituţii ale statului – ministere, primării, companii publice, regii autonome etc). Mişcarea a fost făcută pe furiş, fără să fie adusă la cunoştinţa publicului, fără nicio dezbatere publică prealabilă în interiorul fotbalului românesc şi fără măcar să fie semnalată în ziua în care a fost adoptată, potrivit Prosport. . Mai mulţi dintre cei răniţi la protestele din 10 august au povestit presei la ieşirea de la Parchetul Militar cum a decurs intervenţia jandarmilor. „Mi se pare că acţiunea jandarmilor din data de 10 august una foarte agresivă faţă de protestatarii liniştiţi. Nu au făcut absolut nimic ca să înlăture grupurile de suporteri care erau lângă ei, în faţă. Şi ei aruncau cu gaze lacrimogene în spate, unde erau protestatari liniştiţi”, spune o tânără, potrivit Stirile ProTv. Milioane de români au ales, după Revoluţie, calea străinătăţii, mânaţi de dorinţa unui viitor mai bun. Politicienii aruncă vina pe cei care nu mai sunt în funcţii şi folosesc cuvinte mari când se referă la viitor. ”O clasă politică învechită, cât şi persistenţa excesivă a unor persoane în funcţii de demnitate publică, au reprezentat şi sunt în continuare un factor decisiv în decizia românilor de a emigra. Corupţia şi lipsa investiţiilor care să genereze locuri de muncă au contribuit şi ele la fenomenul migraţionist. De asemenea, lipsa de finanţare în educaţie, cercetare şi inovare, birocraţia sau un sistem de sănătate deficitar, toate acestea şi-au spus în mod decisiv cuvântul”, este de părere vicepreşedintele PMP Adrian Todoran, potrivit Gandul. Avocatul Daniel Fenechiu a explicat cum ar putea să fie încadrate faptele jandarmilor de către procurori. „De purtarea abuzivă ţine tot ceea ce înseamnă exces. Faptul că au folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă în mijlocul mulţimii şi au suferit oameni care protestau paşnic. La abuz în serviciu intră cei care au dat ordin să se intervină în forţă pentru a evacua piaţa. Vorbim de prefectul Capitalei, dar şi de anumiţi şefi din Jandarmerie implicaţi în operaţiune, care au dat ordin să se tragă cu muniţie, cu gaze lacrimogene. Incidentă aici este şi dotarea jandarmilor care au intervenit cu arme de foc. În ceea ce priveşte neglijenţa în serviciu, e discutabilă. Ar putea fi ipoteza abuzului în lipsa premeditării“, potrivit Adevarul. Transalpina se întinde mândră pe 148 de kilometri, din Sebeş şi până în judeţul Gorj. Pe tot traseul, priveliştea îţi tăie răsuflarea. La barajul Oașa, norii se oglindesc în luciul apei de la răsărit până la apus. “Lacul este superb numai ce am ajuns de 5 minute şi am zis: “Oau, cu siguranţă a meritat”. Suntem fericiţi să avem această privelişte spectaculoasă”, spune un turist venit din Germania. “Aerul care se respiră aici e de cea mai bună calitate şi lacul de asemenea e mirific. Drumul e frumos, plin de adrenalină”, spune un turist din Arad, potrivit Stirile ProTv.