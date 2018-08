​Libertatea: Momentul în care jandarmerița bătută este scoasă din mulțime de colegi și merge singură. ”Fraților, unde dracu’ m-ați dus!” VIDEO

​Reporterii Libertatea au surprins exact momentul în care Ștefania, jandarmerița de 23 de ani bătută de huligani, era ajutată de colegi să iasă din zona unde erau luptele cu protestatarii. Tânăra merge pe picioare, flancată de doi colegi jandarmi și protejată cu un scut, iar când ies din mulțime, le spune: ”Fraților, unde dracu' m-ați dus!”.Filmarea a fost făcută la ora 23:14, la trei minute de la ordinul de intervenție dat de prefectul Capitalei. Ștefania a fost bătută în jurul orei 23:00.Femeia jandarm care a fost lovită de mai mulți protestatari la mitingul din 10 august nu va fi externată luni deoarece atât ea, cât și colegul ei acuză dureri de cap, iar medicii de la Spitalul Floreasca au decis să efectueze mai multe analize pentru a afla cauza acestor probleme.„Din cauză că există aceste simptome și la ea și la colegul ei, dureri de cap, vom face unele analize în plus, un CT (computer tomograf, n.r.) și după acestea vedem care va fi situația”, a declarat Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al spitalului Floreasca.Jandarmii au intervenit în forță, în seara zilei de 10 august, cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, în Piața Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflați în fața sediului Executivului. În acea noapte, au fost rănite peste 400 de persoane, între care și doi jandarmi.Unul dintre angajații Jandarmeriei, o femeie, a fost internată cu suspiciunea de fractură de coloană cervicală, potrivit spuselor reprezentanților instituției. Ministrul Sănătății, însă, a subliniat, după ce a vizitat-o pe aceasta la spitalul Floreasca, faptul că femeia jandarm nu are coloana fracturată. “Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, în 11 august, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.