Procurorii și polițiștii cer sprijin pentru identificarea unuia dintre agresorii jandarmilor

Cei care îl recunosc sunt rugați să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată secție de poliție.Unul dintre jandarmii loviți de către protestatari vineri seară este o femeie, care se află în prezent la Spitalul Floreasca din Capitală."Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva", a declarat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea , în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.