​VIDEO Manifestanții răniți în urma intervenției jandarmilor, la IML pentru certificate medico-legale. Ei denunță abuzul forțelor de ordine și spun că vor depune plângeri la Parchet

Anca, o tânără din București, a povestit pentru HotNews.ro că vineri seară, după intervenția în forță a Jandarmeriei, încerca să plece de pe Kiseleff, când „am fost atacați cu grenade” de jandarmi, iar una dintre acestea i-a explodat lângă picior.„Am fractură la un deget și arsuri pe toată gamba. Îmi iau certificatul medico-legal și depun plângere la Parchet, la Poliție, unde trebuie”, spune Anca.Cristi, un alt manifestant, povestește că vineri seara trecea prin fața Guvernului, spre metrou, când în jurul său s-au adunat mai „mulți instigatori”. „M-am asezat în fund ca să mă delimitez de orice acțiune a lor”, spune el, dar ”în 15 minute au intrat forțele de ordine, scutierii, în mulțime”.Luat pe sus de jandarmi, Cristi acuză că aceștia i-au adus injurii și l-au bruscat, totul culminând cu momentul în care, deși a fost încătușat cu mâinile la spate, unul dintre membrii forțelor de ordine i-a „aplicat o lovitură în gât”.Tânărul mai spune că le-a cerut acestora vreme de 45 de minute asistență medicală și abia după ce s-a întins pe jos a fost preluat de un echipaj SMURD.A venit la IML pentru a urma procedurile „pe a-l aduce pe ofițerul respectiv, care m-a lovit, cu mâinile la spate încătușat - pentru că nu reprezentam niciun pericol, am fost cooperant tot timpul - care a facut un exces de zel, vreau sa fie tras la răspundere de Parchetul Militar”, conchide Cristi.Ioan Marian Fârdea spune că este ofițer în rezervă și că „de anul trecut, de la OUG 13, sunt activ în Piață la proteste, și de fiecare dată pașnic”. „Mă știu cu toți șefii de la Jandarmerie și toată lumea știa că sunt non-violent, n-am avut niciodată niciun conflict cu Jandarmeria”, subliniază el.Fostul ofițer de poliție povestește că „aseară, în jurul orei 23.00, când am aflat că urmează să se intervină în forță după ce a fost adusă autospeciala cu apă, m-am deplasat în zona presei, stăteam printre cameramanii televiziunilor și fotoreporteri și pur și simplu filmam. Nu scandam, nu făceam absolut nimic, doar filmam”.Când jandarmii s-au apropiat de el, Ioan Marian spune că i-a întrebat în mod repetat „cu ce arme se trage în manifestanți”, însă acest lucru a provocat o reacție violentă a acestora, care l-au dus cu forța la duba Jandarmeriei. „Am fost înfipt în dubă cu forța, umilit, batjocorit”, acuză el.„Fiind lovit, plin de vânătăi, suferind un atac de panică și având hipertensiune și palpitații, am solicitat Ambulanței sprijin medical. Am fost luat cu ambulanța, dus la Spitalul Floreasca, mi s-au acordat îngrijirile medicale, s-a propus internarea mea, am refuzat internarea. Acum sunt la IML, vreau să-mi iau certificat medico-legal și luni dimineață voi depune plângere penală la Parchet pentru privare de libertate, pentru loviri și alte violențe, pentru purtare abuzivă din partea acestor jandarmi, pentru că m-au luat absout ilegal și fără niciun motiv”, spune Ioan Marian Fârdea.