Ministrul de Interne: Jandarmeria nu a intervenit împotriva cetățenilor pașnici, ci împotriva acelor huligani periculoși care au atacat autoritatea statului /  Instigărilor la violență li se va răspunde pe măsură

​Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a susținut, sâmbătă, că Jandarmeria a acționat conform legii în timpul protestului de vineri-seară din Piața Victoriei, unde „huligani agresivi s-au folosit de persoane pașnice, pentru a le face scut” în fața forțelor de ordine. Dan a precizat că va face o informare asupra evenimentelor în CSAT, dacă acest lucru i se va cere.

Ea a calificat drept „prematură” intervenția președintelui Klaus Iohannis care a susținut că intervenția jandarmilor a fost disproporționată. „Despre legalitatea acțiunii Jandarmeriei nu domnul președinte trebuie să se pronunțe, ci parchetul militar. Îmi doresc și sper ca aprecierea domnului președinte nu va influența imparțialitatea care trebuie să caracterizeze un act de justiție. Așa ar fi normal, într-un stat de drept, unde nu ar trebui să existe ingerințe politice în anchetele judiciare. Dacă aceste violențe ar fi avut loc în fața oricărei alte instituții ale statului, indiferent cum s-ar numi, spre exemplu Palatul Cotroceni, oare tot așa ar fi fost apreciată acțiunea jandarmilor? Intervenția lor a fost aceeași, de a restabili ordinea publică. (...) Dacă domnul președinte a avut date în plus, mă întreb de ce nu le-a pus la dispoziție?”, a spus Dan.



„În orice alt stat european, statul intervine în forță pentru restabilirea ordinii publice”, a adăugat Carmen Dan, adăugând că „instigărilor la violență li se va răspunde pe măsură”.

Cele mai importante declarații:

Ministrul de Interne a afirmat că Jandarmeria „nu a intervenit împotriva cetățenilor pașnici, ci împotriva acelor huligani periculoși care au atacat autoritatea statului” și care s-au folosit de oamenii non-violenți ca scut.Carmen Dan a declarat că MAI a colaborat cu toate structurile statului în această situație și i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să spună dacă a avut informații suplimentare.„În ceea ce privește schimbul de informații realizat, vă asigur că MAI a colaborat cu structurile partenere în mod corect și uzual pentru asemenea situații. Referitor la faptul că am fost ieri la Minister. Da, mi-am întrerupt ieri concediul și am făcut asta, pentru că știu ce înseamnă respectarea funcției publice, însă nu înseamnă că am intervenit în vreun fel operațiunile. Invit public să iasă orice angajat al Ministerului, de la orice nivel, care a primit ordin direct de intervenție operativă din partea ministrului Carmen Dan”, a declarat ministrul de Interne.Ministrul de Interne le-a cerut oamenilor care merg la proteste „să se delimiteze de instigatori”.- La acest moment dintre participanții la protest mai sunt sub supraveghere 6 persoane.- În calitate de ministru sunt câteva aprecieri pe care doresc să le fac. Au avut loc foarte multe acuze la adresa Jandarmeriei. Jandarmii nu vor răspunde oamenilor politici. În fața acestor acuze am obligația de a face aceste precizări. Alte aspecte vor face obiectul unei informări pe care o voi prezenta CSAT.-Am întrerupt ieri concediul, dar nu am intervenit în coordonarea operativă.- Ca o apreciere generală, ce s-a petrecut aseară este foarte grav, nimeni nu poate acuza Jandarmeria că a încălcat legea.-Acțiunea nu a fost o dispută între cetățenii pașnici și jandarmi.- În orice alt stat european, statul intervine în forță pentru restabilirea ordinii publice.- Orice om normal care a urmărit evenimentele a putut observa că intervenția în forță a fost justificată de comportamentul acelor huligani.- O primă acțiune de înlăturare a situației de risc: la ora 16:00. Ulterior s-au exercitat presiuni constante.- Huliganii agresivi s-au folosit de persoane pașnice ca scut în fața Jandarmeriei.- Din punctul meu de vedere instigărilor la violență li se va răspunde pe măsură. Intervenția președintelui a fost prematură.- Dacă aceste violențe ar fi avut loc în fața altor instituții, de exemplu Palatul Cotroceni, tot așa ar fi fost apreciată intervenția jandarmilor?- Vă asigur că toate datele deținute de MAI au fost folosite în misiunea operativă. Dacă dl președinte a avut date în plus, mă întreb de ce nu le-a pus la dispoziție?- Nu ministrul de Interne dispune măsurile Jandarmeriei sau Poliției.- Rog participanții la aceste acțiuni să se delimiteze de instigatori.