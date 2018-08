Victor Ponta: Eu am greșit față de Diaspora și mi-am cerut scuze. Războiul declarat acum de Dragnea împotriva lor este o crima gravă si va fi pedepsită!

”M-am uitat cu oroare la ce s-a întâmplat azi în țară și mă declar indignat de modul mizerabil și criminal în care niște români sunt tratați de către Guvernul lor. Am fost criticat, insultat și detestat de românii din Diaspora. Mi-am cerut scuze pentru greșeli, am spus când am crezut că nu au dreptate, am luat măsuri concrete pentru sprijinul lor și am continuat să apreciez toți românii care muncesc onest și contribuie la binele României. Războiul declarat acum de Dragnea împotriva lor este o crimă gravă și va fi pedepsită!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.”Spre deosebire de Dragnea- corupt, incult și total lipsit de valori ideologice- Ion Iliescu era onest, educat și cu principii de stânga. Cu toate acestea a fost vinovat de Mineriade - și PSD a trăit 20 de ani cu acest stigmat! Toți PSD - iștii cumpărați sau predați Grupului Infracțional de la Teleorman trebuie să știe că mulți ani de acum încolo vor plăti un preț uriaș pentru crimele lui Dragnea la care asistă cu o lașitate de nescuzat!”, a mai scris Ponta.Știre semnalată și de News.ro