Presa internaţională scrie despre protestul românilor din diaspora de la Bucureşti

scrie că protestele au fost organizate şi promovate de grupuri de români care trăiesc peste hotare, furioase din cauza corupţiei înrădăcinate, salariilor mici şi tentativelor PSD de a slăbi justiţia într-una dintre cele mai corupte ţări din UE.În Bucureşti, relatează agenţia, unii protestatari au încercat să-şi facă drum spre clădirea guvernului prin cordonul de securitate, iar alţii au aruncat cu pietre şi sticle spre jandarmi. Aceştia au ripostat cu gaze lacrimogene şi, ocazional, cu un tun cu apă. Poliţia a anunţat că grupuri de "provocatori" erau prezenţi în piaţă.De asemenea, notează Reuters, zeci de mii de persoane au participat la proteste în alte oraşe din România.Printre protestatarii care au traversat Europa pentru a lua parte la mitingul de la Bucureşti este şi şoferul de camion Daniel Ostafi, de 42 de ani, care s-a mutat în Italia în urmă cu 15 ani în căutarea unui viitor despre care spune că România nu i-l putea oferi familiei sale, relatează Reuters. Alături de el s-a aflat şi Mihai Poduţ, de 27 de ani, un lucrător în construcţii care a plecat din ţară în 2014 şi s-a stabilit în Franţa, apoi în Germania.Ei s-au alăturat miilor de protestatari care au agitat steaguri ale României şi ale UE sub un soare arzător, scandând "Partid de hoţi" şi cerând demisia guvernului.Agenţia mai scrie că între 3 şi 5 milioane de români muncesc şi trăiesc în străinătate, potrivit Băncii Mondiale, sau circa un sfert din populaţia totală a României. Ei au trimis acasă puţin sub 5 miliarde de dolari anul trecut, o infuzie vitală pentru comunităţile rurale dintr-una dintre cele mai sărace ţări din UE."Am plecat pentru a le asigura copiilor mei o viaţă mai bună, care nu era posibilă atunci aici", a spus Ostafi."Din nefericire, încă nu este posibil, oamenii care ne guvernează nu sunt calificaţi şi sunt corupţi", a declarat el pentru Reuters, adăugând că speră că la următoarele alegeri parlamentare prezenţa la vot va fi mai mare.În faţa sediului guvernului au avut loc cu regularitate proteste după ce social democraţii au preluat puterea şi au încercat să decriminalizeze mai multe infracţiuni de corupţie. În cursul acestui an, politicienii de la putere au adoptat în parlament schimbări la codurile penale care au suscitat preocupări ale Comisiei Europene, Departamentului de Stat din SUA şi a mii de magistraţi. Aceste schimbări aşteaptă acum verdictul Curţii constituţionale care a fost sesizată în mai multe rânduri.România este unul dintre cele mai corupte state din UE şi Bruxellesul şi-a menţinut monitorizarea specială asupra sistemului său de justiţie, mai scrie Reuters.Mai mulţi politicieni din coaliţia de la guvernare au luat în derâdere protestele, afirmând că nu înţeleg de ce ar protesta românii din diaspora."Aproape tot sectorul public funcţionează prost, trebuie schimbat complet şi înlocuit cu oameni capabili. Le-aş cere politicienilor de la putere să facă schimb de locuri cu noi, să muncească ca noi şi să vadă cum este", a afirmat Poduţ.Expatriaţii, dintre care unii au străbătut întreaga Europă pentru a participa la demonstraţii, sunt nemulţumiţi de modul în care România este guvernată de social-democraţi. De când partidul a venit la putere în 2016, guvernul a propus legi noi despre care criticii susţin că slăbesc lupta împotriva corupţiei, scrie la rândul săuÎn jur de 3 milioane de români trăiesc peste hotare şi unii spun că au plecat din ţară din cauza corupţiei, salariilor mici şi a lipsei de oportunităţi."Nu vrem ca ţara noastră să fie guvernată de hoţi care îşi umplu buzunarele", a spus Georgeta Anghel, de 43 de ani, care trăieşte în Valencia, Spania, de 14 ani. "Dacă nimic nu se schimbă aici, ce fel de viitor va avea fiul nostru?", a întrebat ea.Cristina Andrei a venit din Stockholm, Suedia, unde trăieşte acum alături de cei doi fii ai ei. "Am venit aici pentru copiii mei, care nu ştiu să citească sau să scrie româneşte. Ţara asta este bogată şi frumoasă, dar este condusă de hoţi", a declarat ea pentru AP.Liviu Dragnea, şeful social democraţilor, a fost condamnat la 3 ani şi şase luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu, notează AP. El a făcut recurs la această decizie. Dragnea nu poate ocupa funcţia de prim-ministru din cauza unei alte condamnări din 2016 pentru fraudă electorală.Sute de mii de români au semnat o petiţie care cere o lege care să le interzică persoanelor condamnate pentru corupţie sau alte infracţiuni să ocupe funcţii publice, dar este improbabil ca aceasta să treacă în Parlament, unde social-democraţii şi aliaţii lor deţin majoritatea.Protestatarii au agitat steaguri ale României, Spaniei, Italiei sau UE, au strigat "Justiţie, nu corupţie" şi au numit partidul la guvernare "ciuma roşie" la protestul din faţa guvernului, notează Associated Press.scrie la rândul său că românii expatriaţi adunaţi în faţa guvernului au cerut demisia guvernului pe care îl acuză de "corupţie", în cadrul unei manifestaţii marcate de ciocniri cu forţele de ordine."Demisia" şi "Hoţii", au scandat manifestanţii adunaţi în Piaţa Victoriei, în faţa sediului guvernului.AFP relatează că câteva zeci de persoane au încercat să rupă cordonul poliţiei, moment în care jandarmii au utilizat din abundenţă de gaze lacrimogene pentru a-i forţa să se îndepărteze.Prezente în număr mare la faţa locului, forţele de ordine au făcut apel la "manifestanţii de bună credinţă să se distanţeze de elementele violente".Ştefan şi Ileana Anghel au venit la protest din Spania, unde muncesc în agricultură în regiunea Alicante. "Din nefericire, nimic nu s-a schimbat în România. Ne-ar plăcea să vedem drumuri şi şcoli moderne şi mai ales să nu trebuiască să dăm mită în stânga şi-n dreapta", a declarat Ileana pentru AFP.Vlad, în vârstă de 60 de ani, şi soţia lui, au venit de la New York, unde trăiesc de 30 de ani, pentru această "sărbătoare a diasporei"."Corupţia şi deturnarea de fonduri spre profitul guvernelor, iată ce mă deranjează", a spus Vlad, care lucrează în sectorul imobiliar. "O forţă este pe cale să se nască în acest loc, sperăm că mesajul nostru va fi auzit", a adăugat el.AFP remarcă că mii de persoane au participat la proteste şi la Cluj, Sibiu sau Timişoara. De asemenea, agenţia franceză de presă remarcă contribuţia românilor din diaspora la economia României, "una dintre cele mai sărace ţări din UE", care reprezintă aproape 2,5% din PIB.La rândul său,citează români care spun că s-au săturat de actualii guvernanţi."Vrem să fim percepuţi ca o ţară normală şi nu ca nişte indezirabili. Guvernul trebuie să ne dea posibilitatea de a fi o ţară normală şi nu să fim umiliţi în lumea întreagă. Am venit de la Bilbao special pentru această manifestaţie a românilor care trăiesc în străinătate. Ne-am săturat, trebuie să fim uniţi, victorie pentru România!", a declarat ea."Drumul a fost dificil, suntem obosiţi, dar am venit aici pentru că ne-am săturat. Guvernul este corupt, ei trebuie să plece şi să fie înlocuiţi de tineri, cu mentalităţi noi", spune un bărbat stabilit în Italia.Euronews mai scrie că populaţia acuză puternic corupţia, care ar provoca plecarea a milioane de oameni în străinătate. Potrivit Eurostat, 20% dintre românii de vârstă activă trăiesc într-o altă ţară UE.