Din Piața Victoriei, fizicianul Cristian Presură le transmite un mesaj tuturor prietenilor săi: „Îi aștept aici pe aceia care cred în același ideal ca mine”

„Acum am ajuns. Sunt mai încrezători decât aseară, aseară am trăit noaptea îndoielii, dar acum văd că am făcut bine pentru că văd oameni care au curajul sa strige, să iasă în față, mai ales că atunci când simți cât de dureros se simte gazul lacrimogen pe gât, îți dai seama ce curajoși sunt oamenii ăștia. Eu aș avea un mesaj pentru prietenii mei: eu sunt aici în piață și îi aștept pe aceia dintre ei care cred în același ideal că mine. Că putem construi o țară mai bună și că momentele acestea sunt de cotitură și pot fi adevărata sărbătoare a Centenarului, prin faptul că există o generație care vrea sa schimbe istoria României cu adevărat în bine, la fel cum a făcut generația care a constituit Romania modernă după cel de-al doilea Război Mondial. Le-am spus copiilor mei că nu vreau că ei sa își formeze acum o părere, ci vreau să învețe că au dreptul să își spună părerea oricând. De asta am luat-o pe Maria, fiica mea, la demonstrația din Amsterdam cu ocazia OUG 13, nu că sa scandeze, ci că sa îl vadă pe tatăl ei că are curajul să spună ceea ce gândește, pentru că și ea mai târziu, când va fi mare, să facă la fel. Eu cred cu adevărat din tot sufletul că România poate să fie schimbată în bine. România poate să fie o țară moderna. Dar numai daca noi alegem sa facem schimbările potrivite și sa ne punem pe treabă”, a declarat Presură, pentru Hotnews.Cristian Presură s-a născut în 1971 la Voineasa şi a urmat studiile facultăţilor de electrotehnică şi fizică. A lucrat la Institutul de Fizică Atomică, unde s-a ocupat de instalaţii electrice şi a studiat proprietăţile laserilor cu medii active solide. În 2002 a obţinut doctoratul în fizică la Universitatea Groningen, Olanda, unde a caracterizat proprietăţile optice ale sistemelor corelate de electroni. Rezultatele sale s-au concretizat în lucrări publicate în reviste de specialitate: Physical Review B, Physical Review Letters şi Science. În prezent este cercetător la compania Philips, Olanda. S-a specializat în domeniul senzorilor medicali. Împreună cu echipa sa, a inventat şi introdus pe piaţă primul ceas capabil să măsoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici. A publicat mai multe zeci de lucrări şi brevete de invenţie. Cristian Presură are o activitate intensă de popularizare a ştiinţei în limba română, scriind articole pentru ziare şi reviste. Este membru al asociaţiei cercetătorilor români Ad Astra şi fondator al asociaţiei Ştiinţă pentru Toţi, prezentă la adresa stiinta.club.