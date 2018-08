Disputa privind mitingul Diasporei: Primăria anunță că mitingul nu are organizator și acuză ONG-ul unui fost membru PSD că nu a ridicat protocolul. Acesta spune că i s-au pus „bețe în roate” / FADERE: Indiferent de jocuri, românii vor veni în piață

Federația Românilor de Pretutindeni a anunțat Primăria Capitalei că renunță la organizarea mitingului diasporei din 10 august, invocând faptul că municipalitatea nu ar fi autorizat manifestația în primă instanță, iar ulterior nu au primit de la instituție documentul prin care s-a aprobat protestul. În replică, Primăria Capitalei a prezentat protocolul prin care s-a aprobat protestul, iar reprezentanții instituției spun că Federația Românilor de Pretutindeni trebuie să se prezinte să ridice documentul, dar că până acum nu s-a prezentat nimeni. Această Federație a fost înființată de un fost membru PSD, originar din Teleorman, dar acesta spune acum că partidul nu-l reprezintă și a demisionat în ziua în care Dragnea a fost numit președinte. Mesajele contradictorii induc în eroare românii din diaspora și ridică suspiciunea unui boicot. HotNews.ro a vorbit cu părțile implicate pentru a lămuri situația.





Ce spune Primăria Capitalei





De alfel, Municipalitatea a anunțat încă de marți că a înregistrat, în data de 1 august 2018, o adresă transmisă prin e-mail, prin care Federația Românilor de Pretutindeni informează că renunță la organizarea mitingului din data de 10 august, din Piața Victoriei. Primăria a prezentat și protocolul prin care a aprobat protestul.





Potrivit Legii 60/1991, organizatorul unei adunări publice are obligația să ia legătura, cu câteva zile înaintea evenimentului, cu Poliția Capitalei, Brigada Rutieră, Poliția Locală a Municipiului, Jandarmeria, IGSU, Serviciul de Ambulanță, pentru a stabili concret, împreună cu autoritățile, detaliile tehnice legate de organizarea mitingului, în deplină siguranță pentru participanți, cât și pentru bucureștenii care se vor afla în acel perimetru sau în zonele adiacente, ceea ce nu s-a întâmplat până în momentul de față, mai spun reprezentanții municipalității.





Ce spune Federația Românilor de Pretutindeni





Emanuel Cioacă, preşedintele Federaţiei Românilor de Pretutindeni, spune că a notificat Primăria Capitalei că se retrage din organizarea protestului deoarece instituția nu i-a răspuns la timp și nu i-a comunicat protocolul prin care autorizează protestul.

”Eu am transmis acea scrisoare pe 1 august. Protocolul l-am primit aseară la 9. Credeți d-voastră că este normal să trimită acel protocol cu două zile înainte de miting? Unde a fost acest protocol în ultimele luni sau până pe 23 iulie? Dacă pot să-mi demonstreze că în ultimele două săptămâni mi-au transmis acest protocol prin poștă sau pe mail, sunt de acord cu ei. Nici măcar nu are semnătura federației pentru că nu mi l-au transmis la timp ca să-l semnez. D-voastră dacă organizați un miting vă luați după ce s-a anunțat în presă sau după un document scris? Având în vedere că au ieșit atâția organizatori, de instigatori, care apar cu securi, cu topoare, să vină la miting pentru că în Constituția României este clar că oamenii se pot strânge. Eu nu pot să le spun nimic românilor, că nu mai organizez acest miting, dar ei oricum vor veni. Eu pot să vin ca persoană fizică, dar nu pot să mai chem pe nimeni pentru că nu mai sunt oficial organizator. Nu din vina mea, din vina Primăriei Capitalei. Ei au făcut de la început numai greșeli. În primul rând la cererea pe care am transmis-o, ne-au trimis răspuns în 33 de zile și acela a fost refuzul. Trebuia să răspundă în 30 de zile. După aceea, când au văzut că vine lumea și apar articole în presă, s-au gandit să accepte mitingul la televizor, dar noi nu am primit nimic până ieri. Acum o să vedem cât de serioși sunt cei de la primărie și dacă își asumă acest miting. În urma noastră au mai depus vreo 10 asociații cerere, pot să le aprobe lor, au timp dacă sunt așa de buni la suflet. Eu nu semnez protocolul, am renunțat”, a declarat Cioacă pentru HotNews.ro.

Federația Românilor de Pretutindeni a fost înființată în aprilie 2018, iar Emanuel Cioacă a fost în 2015 membru PSD, chiar vicepreședinte al organizației pentru Diaspora, ceea ce a ridicat mai multe semne de întrebare în mediul online. Acesta spune că a fost mebru PSD doar o lună, iar asociația a fost înființată înainte de a apărea ideea acestui miting.

”Am fost timp de o lună membru PSD ținând cont că eram la acea dată președintele Asociației Românilor din Norvegia. Am fost invitat de către PSD, mi-a plăcut să mă implic în politică. PSD nu mă reprezintă și nu m-a reprezentat niciodată pentru că este un partid, știți și d-voastră cum este. Exact după ce m-au avansat în funcția de vicepreședinte, eu nici măcar nu eram prezent când s-au făcut alegerile, la două săptămâni mi-am dat demisia. Exact în ziua când dl. Liviu Dragnea a fost ales președintele partidului. M-au chemat din Norvegia să vin la acel congres, în octombrie 2015, trebuia să primesc o delegație ca să votez. Din păcate nu am primit. Au votat alții în locul meu și din acel moment mi-am transmis demisia. Deci nici două săptămâni nu am fost în acea funcție de vicepreședinte. Eu nu cred că am făcut nimic rău să mă înscriu într-un partid. Mi se pare normal ca la 35-40 de ani să iei atitudine, să te implici într-un partid politic, fie el și PSD, atât timp cât nu dăunezi. Noi (FRP)ne-am înființat pe 25 aprilie și nu aveam cum să ne înființăm pentru acest miting deoarece s-a aflat despre el abia în 10 iunie. Federația a vrut să-i ajute pe cei din diaspora să organizeze acest miting într-un cadru legal. Să fie pașnic. Pur și simplu am observat că Primăria Capitalei nu dorește acest lucru, tot ne-a pus bețe în roate, tot ne-a amânat și am zis că este cazul să renunțăm, fiindcă intrăm în niște probleme degeaba. Nu avem cum să organizăm acest miting, fiindcă cineva nu dorește acest lucru. După asta au apărut partidele politice - PNL-USR- că se vor implica și chiar nu ne interesează să îi ajutăm pe ei. Îi dăm jos pe ăștia de la PSD și îi punem pe cei de la PNL. Este același lucru. Politicienii din România sunt 80% corupți. Noi nu am instigat la violență, nu am pronunțat nici acele cuvinte care tot apar pe Facebook, pe numere de înmatriculare. la noi nu merg chestiile astea cu înjurături. Pentru mine acești oameni nu reprezintă nimic. Sunt niște oameni fără Dumnezeu și fără creier”, a mai explicat acesta.





Întrebat dacă în afară de acea cerere pentru aprobarea protestului a mai făcut ceva pentru organizare, acesta spune că a discutat cu grupuri de pe Facebook despre eveniment.





”Am depus cererea, am luat legătura cu toți acei organizatori de pe grupurile de Facebook, am ținut legătura cu ei, am colaborat, știau ce au de făcut, că trebuie să vină”, mai spune acesta.





Potrivit stiridiaspora.ro , Emanuel Cioacă este din Teleorman, are 40 de ani şi locuieşte în Londra, unde e CEO la o companie de IT pe care a înfiinţat-o şi director de Marketing la UK School Business and Computing, un colegiu britanic creat de el şi de alte două persoane din Republica Moldova.





A locuit 15 ani în Spania și Norvegia.





Cum argumentează Cioacă cifra de 1 milion de protestatari





„Am ajuns la acea cifră de un milion pentru că cunosc foarte bine pulsul diasporei. Locuiesc în diaspora de 18 ani, 10 ani în Spania, 5 ani în Norvegia, iar de aproape trei ani la Londra. Am acces la oameni, având și federația și atâtea filiale în diaspora, este normal să tragi o concluzie că vor veni atâșia oameni, este posibil să vină și mai mulți pentru că i-au înverșunat toate aceste jocuri politice și gafele primăriei. Am înțeles că în ultimele zile au trecut granița sute de mii de români. Până acum la toate vămile au întrat 400-500.000 și abia acum vin. Plus că mai vine lume și din București. Să se pregătească domnii de la București. Si să nu mai manipuleze lumea aceste televiziuni care sunt finanțate de aceste partide politice. Oamenii s-au săturat. De 20-30 e ani stăm acolo și nu este de ajuns că suntem slugile Europei, mai ne fac și de râs în afară cu atâta corupție și prostii care se întâmplă în România. Nici acolo nu putem sta liniștiți, că ba vin să grațieze pușcariașii, ba să schimbe legile”.





Ce spun alte organizații și români din diaspora despre această situație

Alte organizații ale românilor din diaspora spun că situația ridică semne de întrebare.

Daniel Tecu, președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa (FADERE): „În mod sigur românii vor veni, dar de la început mi s-a părut foarte dubios. În primul rând această organizație a fost special făcută pentru eveniment, care are trei asociații în interior, dar are un nume atât de pompos. Nu a făcut niciodată nimic pentru românii din diaspora și deodată se pune în frunte cu acest nume. Mi s-a părut dubios de prima dată că nu îi aprobă primăria pentru că venise spunând că vor veni un milion de români. Sincer să fiu, în prima parte am dat dreptate primăriei, pentru că dacă în acea zonă, din măsurătorile pe care le au ei, nu încap mai mult de 250.000 nu ai cum să spui că tu vii cu un milion. Pe de altă parte toată povestea asta, că nu a primit, nu înțeleg ce trebuia să primească când primăria a făcut totul public. Putea să organizeze, putea să vină să ridice protocolul. Sunt două aspecte care mi se par dubioase, în primul rând toată povestea asta cu organizarea, cred că totul a fost o șmecherie ca să distrugă tot ce noi gândisem de la început. Ceva nu este în regulă. Pe de altă parte, nu înțeleg de unde atâtea mesaje violente, parcă există o echipă bine instruită și strategică care să trimită pe internet fel și fel de mesaje care incită la violență, să incendieze partide politice, să intre în clădirea Guvernului. Românii din diaspora fac un efort foarte mare să fie la această manifestație, dar până la urmă este o manifestație, trebuie să ne spunem problemele noastre, care țin de relația statului cu românii din diaspora, apoi le putem spune și pe cele care țin de stat. Noi am organizat aproape întotdeauna manifestațiile din Europa, însă nu vreau să spun că ceea ce nu facem noi este rău. Mie mi se pare doar foarte prost organizat, o bâlbâială care poate să aibă în spate un scop politic, nu vreau să spun mai mult. Să nu uităm că acest domn a fost membru PSD, vicepreședinte al organizației diaspora. Toate lucrurile astea îmi dau de gândit. Putea să stea în banca lui, că noi ne organizam să facem o manifestație așa cum trebuie. Dar îndiferent că el face jocul ăsta, că ia autorizație, că nu o ia, că nu se mai ține, românii vor veni în piață. Mesajul meu este ca românii care au intenția să se manifeste în fața Guvernului să o facă, dar așa cum au învățat în anii petrecuți afară, în mod pașnic”.





Sebastian Hulub, român stabilit în Barcelona: ”ONG-ul respectiv nu reprezintă pe nimeni, este vedetă doar în capul lui, cel mai probabil sunt câțiva care s-au urcat pe val pentru o notorietate de 10 secunde, iar acum s-au speriat de ce ar însemna semnătura lor ca organizatori pentru 10 August. Nimic mai mult, nici măcar nu suspectez de vreo „lucrătură”, nu sunt atât de inteligenți pentru asta. Este pur și simplu o căciulă prea mare pentru un ONG. În Spania sunt mai mult de 200 de asociații cu titulaturi care de care mai definitive, la fel se întâmplă peste tot prin Diaspora, nu avem reprezentanți, nici nu știu dacă ar trebui să avem, poate doar în relațiile cu localnicii ne sunt de folos. Niciuna dintre asociațiile românești de peste granițe nu are acordul masei largi de a vorbi în numele lor cu puține excepții și toate regionale. 10 August e doar un strigăt, o luare de poziție. Nu noi, Diaspora, o să facem ordine în administrația românească, noi dăm o mână de ajutor, ne revendicăm ca români. Treaba noastră este până la urmă să le spunem alor noștri că viața poate fi și simplă și că 30 de ani sunt mult prea mulți. Ultimul Guvern ne ajută mult în argumentația asta”.

După încă o ședință a Comisiei de avizare a cererilor de organizare si desfasurare a adunarilor publice, Primăria Capitalei a transmis miercuri, printr-un comunicat, că manifestația nu are organizatori.”Prin această scrisoare, Federația ignoră cu bună-știință faptul că protestul a fost autorizat, așa cum s-a comunicat public, și încearcă să inducă ideea că a primit doar o negație la solicitarea de a organiza aceasta manifestație. Primăria Capitalei a comunicat oficial că mitingul a fost autorizat imediat după întâlnirea Primarului General cu toate instituțiile implicate în desfășurarea adunărilor publice, în data de 23 iulie. (...) Pentru a discuta condițiile în care adunarea poate avea loc în deplină siguranță și cu respectarea legislației în domeniu, Primăria Capitalei a invitat organizatorul la o întâlnire comună cu reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile de ordinea, liniștea publică și siguranța cetățenilor. Organizatorul a transmis, la acea dată, că nu poate lua parte la această ședință de lucru din cauza imposibilității de a reveni în țară. Decizia Comisiei a fost de a autoriza mitingul, cu condiția ca zona anunțată inițial să fie extinsă și cu arterele adiacente. După întrunire, când i s-au comunicat rezultatele întrevederii, organizatorul a anunțat telefonic că va veni în data de 10 august să ridice protocolul aprobat”, a anunțat Primăria Capitalei.