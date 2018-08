Lituania a găsit punctul G al Europei - Vilnius: ”Nimeni nu știe unde se află, dar când îl găsești e senzațional”

Publicitari din Lituania au identificat punctul G al Europei în capitala Vilnius. Într-o campanie de promovare a orașului, lansată cu puțin timp înaintea vizitei Papei, o femeie întinsă pe un pat, cu harta Europei, apucă cu mâna Lituania, simulând plăcerea sexuală. Autorii campaniei s-au trezit însă ținta unui val de critici din partea Bisericii Catolice.

So apparently, the latest advertising campaign for the city of Vilnius was inspired by German doctor Ernst Gräfenberg, of g-spot fame. (And if you don't know where Vilnius is, well...)



