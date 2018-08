SUA: 43% dintre republicani vor să-i dea lui Trump puterea de a închide instituții de presă, potrivit unui sondaj (presă)

Libertatea presei este garantată de Constituție, însă foarte mulți republicani vor să-i dea președintelui Donald Trump (cel care adesa spune că ”presa este inamicul poporului”-n.red) puterea de a închide anumite instituții de presă, arată un sondaj Ipsos obținut de The Daily Beast.

Potrivit cercetărilor, încrederea în a patra putere în stat s-a diminuat, în timp ce tot mai mulți republicani susțin măsuri punitive împotriva presei.

Pe de altă parte, cercetarea arată eficiența discursului anti-presă promovat de președintele american, acesta reușind să influențeze opinia publică în ceea ce privește modul în care media relatează despre Casa Albă. Este cunoscut faptul că Trump atacă presa frecvent, pe contul său de twitter, invocând deseori sintagma ”the fake news” (știrile false- n.red) cu referire la mass media.

Astfel, 43% dintre cei care se proclamă a fi republicani cred că președintele ar trebui să aibă puterea de a închide instituții de presă pentru ceea ce ei numesc ”comportament greșit”. Doar 36% dintre aceștia dezaprobă măsuri punitive.

Totuși, întrebați concret dacă președintele ar trebui să închidă redacții ca CNN, The Washington Post sau The New York Times doar 23% au răspuns ”DA”, iar 49% dintre cei intervievați nu au fost de acord.