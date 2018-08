Cinci români care muncesc în Belgia au adunat semnături pentru campania Fără Penali mergând cu mașina prin țară

După ce au primit mesaje pe Facebook de la românii care nu puteau ajunge în piața din Bruxelles în care strângeau semnături pentru campania Fără Penali, cinci români care muncesc în Belgia au decis să meargă cu caravana pe traseul Antwerp - Zeebrugge - Sint-Truiden - Liege - Herstal - Mons, în perioada 28 iulie - 5 august. Doi dintre ei, Dan Bostioca și Gică Luca, vor veni în țară la protestul organizat pe 10 august.





Cei cinci amici, Dan Bostioca, Gică Luca, Marian Blaga, Anca Bocancia Blaga și Dragoș Udrescu, au adunat aproape 500 de semnături pe care le vor lăsa pe 9 august la sediul USR București. Semnăturile au fost strânse în parcări, piețe, dar și în casa familiei Gheorghiță, originară din Suceava, transformată în birou temporar.







Dan Bostioca a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj de mulțumire pentru semnatarii petiției și pentru cei care le-au sprijinit inițiativa în Liege, Herstal și Mons:





„Caravana ,,Fără penali în funcții publice” din Belgia vă mulțumește tuturor românilor care au semnat ieri 04.08.2018 în Liege, Herstal și Mons. Am adunat 157 de semnături (la Mons o doamnă a adus 30 de semnături) și am întâlnit oameni minunați și dornici de a începe un pas mic pentru schimbarea României spre un drum ascendent după 29 de ani de cădere accelerată. Mulțumesc și colegilor mei șoferi de camion, de asemenea și persoanelor din Mons care ne-au așteptat cu apă și suc pentru hidratarea noastră. Da, românii pot să fie și uniți, să ne ajutăm între noi pentru a face o societate mai bună pentru un viitor mai bun generațiilor următoare din România. Eu am simțit că românii din diaspora vor, pot și cred în schimbarea României. Doar uniți putem salva România!”