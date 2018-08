Ministrul Justiției, după discuțiile cu șefii PICCJ, DNA și DIICOT: Vrem să punem capăt suspiciunilor legate de delegări. Declansăm procedurile de ocupare a posturilor vacante, în condițiile legii

„Astăzi am avut o întrevedere cu procurorul general, cu procurorul șef interimar DNA și procurorul șef de la DIICOT. Ce a determinat această întrevedere: dezbaterile legate de delegări, detasări. O discuție pe care o apreciez ca fiind foarte deschisă, aplicată, utilă, și am convenit să avem periodic astfel de discuții.Am cerut și dânșii au fost de acord: fiecare din cele trei componente: PICCJ, DNA și DIICOT să ne facă publice toate posturile care sunt vacante și ocupate prin delegare și imediat să declanșăm procedurile de ocupare, în condițiile legii. Să nu mai avem post vacant ocupat prin decizia procurorului general, ci prin procedura legală. Concluzia pe care o consider cea mai importantă e că vrem să punem capăt suspiciunilor legate de delegări”, a declarat Tudorel Toader.