UPDATE Protest la Spitalul Universitar. Manager: Câțiva angajați vor și sporuri maxime și vouchere de vacanță

În urmă cu o zi, angajații Spitalului Universitar de Urgență București au renunțat la voucherele de vacanță în favoarea sporurilor deoarece, dacă ar fi profitat de ambele privilegii, instituția ar fi rămas fără bani pentru medicamente.

„Eu mi-am întrebat angajații ce preferă să primească: spor către limita maximă și să nu le dăm voucher de vacanță sau să primească vouchere de vacanță și să aibă spor către minim. Au ales majoritatea să primească sporuri, nu vouchere de vacanță. Spitalul nu va rămâne niciodată fără medicamente”, a declarat Adriana Nica.

Reprezentantul spitalului susține că nu sunt suficienți bani disponibili pentru a acorda vouchere tuturor angajaților, iar tăierea din fondurile alocate medicamentelor nu a fost o soluție.





„Eu, dacă acord vouchere de vacanță, trebuie să acord la toți angajații. Actul bugetar pentru asta este undeva la 4,5 milioane de lei. Eu am acordat angajaților mei sporurile conform Regulamentului de Sporuri către limita maximă, nicio categorie de specialitate nu avea limita minimă la sporuri. (...) Nu pot să suport încă o cheltuială pentru vacanță, asta ar însemna să tai de la medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți”, a argumentat Adriana Nica.

„Vorbim de 10-15 persoane care au protestat. 10-15 persoane nu reprezintă angajații spitalului universitar, care sunt peste 3.600. Noi vorbim de niște nemulțumiri ale unui om sau doi dintr-o anumită secție izolată, s-au mobilizat probabil între ei și s-au gândit să protesteze astăzi. Acest grup nu reprezintă angajații spitalului. (...) Așa cum a fost prevăzut între regulamentul de sporuri, (...) conducerea împreună cu sindicatele am decis să acordăm sporuri către limita maximă, că putem să le suportam din veniturile proprii. Numai că acești angajați nu înțeleg că acordarea acestor vouchere de vacanţă nu se pot da preferențial, trebui date pentru toți oamenii care lucrează. Impactul financiar e de peste 4,5 milioane de lei și nu putem menține și sporurile către valoarea maximă și să dăm și aceste vouchere", a afirmat managerul Spitalului Universitar de Urgență București, Adriana Nica.Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Silvia Nica, susţine că la protest au fost angajaţi auxiliari şi câţiva asistenţi medicali."Niciun angajat nu a depus solicitare scrisă către conducerea spitalului şi nu a dorit să vorbească cu conducerea. Motiv pentru care nu avem alte date în plus. A fost un protest spontan, fără să fi solicitat o grevă. (...) Nu a fost niciun medic, a fost personal auxiliar şi probabil vreo 2-3 asistenţi", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalul Universitar de Urgență București, Silvia Nica.Conducerea spitalului susține că nu sunt suficienți bani disponibili pentru a acorda vouchere tuturor angajaților pentru că banii se acordă din veniturile proprii ale spitalului."Aceste vouchere se dau din veniturile proprii ale spitalului. Nu există altă sursă de finanțare. Le-am spus că dacă vreți să menținem sporurile ca acum nu putem să acordăm momentan vouchere de vacanță. Poate au înțeles greșit și nu au citit bine, poate au omis cuvântul ,,momentan". Facem toate eforturile ca sa putem acorda, așa cum spune legea, până la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an. Ei vor și sporuri maxime și vouchere de vacanță", a adăugat Adriana Nica.