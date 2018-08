​VIDEO Bell Helicopter, despre elicopterele de atac pentru Armata Română: „Scopul este să facem transfer de tehnologie în România. Strategia pe termen lung implică asamblarea finală la Brașov, mentenanța, service-ul și reparațiile capitale”

Cum se conturează competiția elicopterelor pentru Armata Română



În mai, în cadrul Black Sea Defense & Aerospace, CEO-ul Bell Mitch Snyder prezenta într-un interviu pentru HotNews.ro detalii despre cele două elicoptere pe care România le-ar putea cumpăra și detalia care sunt avantajele celor două aeronave.



La scurt timp după, compania americană Sikorsky, deținută de Lockheed Martin, prezenta pentru HotNews.ro planul cu care vrea să intre și ea în competiția elicopterelor militare pentru Armata română.





Lockheed Martin propunea celebrul elicopter Blackhawk pentru toate forțele Armatei - un „all-in-one” pentru toate tipurile de misiune. Totuși, americanii nu au în vedere să construiască elicopterele în România, în condițiile în care au deja o frabrică deschisă în apropiere, în Polonia.











Pe lângă cele două oferte americane, Airbus, care are deja deschisă o fabrică de elicoptere la IAR Brașov din 2016, propune Armatei modelul H215M pentru înlocuirea celor 30+ elicoptere de transport IAR 330 Puma ce își cam epuizează resursa de viață.



Pe lângă cele două oferte americane, Airbus, care are deja deschisă o fabrică de elicoptere la IAR Brașov din 2016, propune Armatei modelul H215M pentru înlocuirea celor 30+ elicoptere de transport IAR 330 Puma ce își cam epuizează resursa de viață. Aici detalii.

„Propunem modelele AH-1Z Viper, care este elicopterul dedicat pentru atac, și modelul UH-1Y Venom, care este elicopterul de luptă multirol”, a declara într-un interviu pentru HotNews.ro Joel Best, Director Global Business Development Europe, Bell.„Aeronavele noastre sunt cele mai avansate elicoptere multirol și de atac din lume. Spre deosebire de alte aeronave ale competiției, ale noastre au o capabilități tehnologice foarte moderne. Mai au ceva ce nu se regăsește la nici un alt producător: 85% dintre piese sunt aceleași între modele. Nu doar că au în comun 85% dintre piese - poți muta rotorul de pe un model pe celălalt. Coada, motorul, transmisia, avionica, toate sunt interschimbabile. Dar e foarte ușor pentru pregătirea piloților și inginerilor. Piloții deprind să opereze ambele elicoptere, iar inginerii pot învăța și repara mult mai ușor ambele aeronave”, a declarat Best.Potrivit reprezentantului Bell, astfel de elicoptere care au atâtea piese în comun reprezintă un sistem eficient nu doar pentru armată, ci și pentru plătitorii de taxe care practic susțin financiar aeronavele.În momentul de față Marina SUA e singura care folosește ambele elicoptere împreună, iar România ar putea fi a doua țară care să le folosească în mod similar.„Modelul AH-1Z este probabil cel mai letal elicopter de pe planetă acum. Avem o viteză și o rază de operare mai bună, mix de arme mai bun. Elicopterele vin standard cu rachete aer-aer AIM-9 Sidewinder. Așa că atunci când operezi într-o zonă unde spațiul aerian nu este controlat, pușcașii marini mereu sunt trimiși în prima linie. Au un mix de arme mai bun, care îi face mai letali nu doar față de amenințările de la sol pe care le pot angaja în luptă Ci și față de aeronavele care susțin trupele inamice”, a detaliat Best.„Scopul nostru este să facem un transfer de tehnologie în România. Avem o abordare „cradel-to-grave”. Asta înseamnă că de la începutul programului vom face asamblarea finală și checkout-ul în România. Apoi vom crește gradual de implicare în funcție de numărul total de aeronave cumpărate de guvernul României. E un program pe termen lung, „cradle-to-grave”, de la început până la final, pe care îl vor implementa românii la Brașov”, potrivit reprezentantului Bell.„Strategia pe termen lung implică mentenanța, service-ul și reparațiile capitale - discutăm de o perioadă de 30-40-50 de ani, cât timp va opera România elicopterele. E un parteneriat pe termen lung. Etapa de asamblare finală va aduce [n.r. în România] capacitățile tehnologice. De acolo vom continua să creștem...”, a spus Best.Întrebat dacă Bell e interesată să vândă elicoptere și altor state din vecinătatea României - elicoptere care ar putea fi reparate, sau chiar produse la Brașov, oficialul Bell a răspuns afirmativ.„Da, avem un interes ridicat nu doar în zona Europei, cât și în zona Orientului Mijlociu și Asia. Am putea lua în considerare dacă este mai eficient să cosntruim elicopterele aici”, a spus Best, precizând că ține de ce negociază Guvernul SUA cu potențialii clienți din zonă.„Am terminat un studiu de tranziție cu IAR Brașov și negociem cu guvernul României de aproape trei ani. Suntem aproape de următorul pas - emiterea unei Letter of request (LOR) pentru un Letter of Offer and Acceptance (LOA) către Guvernul SUA. Sperăm ca acest lucru să se întâmple până la final de an. Până când nu va fi semnat LOA România nu este angajată la nimic. Va fi pasul următor în negocieri”, a declarat Joel Best, directorul din cadrul Bell.Potrivit reprezentantului Bell, Guvernul SUA și Guvernul României vor negocia ce vrea fiecare și la ce preț.„Nu vă pot spune prețul exact pentru că nu știm exact ce fel de pachet va cere România. Diferența cheie între un contract prin Foreign Militray Sales față de un contract direct cu alt producător este că Guvernul SUA lucrează cu partenerul [n.r. România] să ajungă cu prețul la un anumit punct. Există o ședință de definitivare în care se restrânge lista și se elimnă echipamentele de care nu este nevoie. Nu vom forța nici un echipament pe listă. România va primi pachetul de pregătire și echipamente de care are nevoie ea”, a mai spus Best.