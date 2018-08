Dragnea, la Antena 3: Sunt multe acțiuni ale lui Iohannis care pot îmbrăca forma trădării / Președintele trebuie să răspundă pe partea penală și pentru casa din Sibiu

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seară, la Antena 3, că în PSD se lucrează la un document privind acuzarea președintelui Klaus Iohannis de înaltă trădare, precizând însă că acesta nu e finalizat și nici discutat cu partenerii din ALDE.

- Nu plec (în concediu, n.r.), pentru că mi-e teamă să nu mă conteste la CCR și stau liniștit

- în primul rând, Iohannis s-a făcut de râs, s-a umplut de ridicol cu contestarea la CCR cu plecarea în vacanță

- O serie întreagă de minciuni, a mai făcut și vreo două dezacorduri

- Este din ce în ce mai disperat pentru că acum ceva timp nici măcar nu îl interesa PNL-ul

- Vede că nu mai are susținere serioasă în stradă

- Oamenii nu se mai lasă manipulați cu toate provocările lui

- Are o mare problemă, el nu mai are bază electorală

- Și-a construit baza pe minciună, pe o gogoașă mediatică, cu lupta împotriva corupției

- ​Are o foarte mare problemă că nu mai are bază electorală. E agitat că vede că se mișcă Cioloș, și singurul partid care i-a rămas să-l susțină e PNL. I-a chemat la Cotroceni. Sunt oameni din interior care ne-au spus ce s-a discutat acolo. A zis că el va conduce PNL și a zis mie lăsati-mi ALDE, în sensul să îi convingă pe cei de la ALDE și pe Tăriceanu să iasă din coaliție.

- Cineva care a fost la discuții.

- Iohannis încearcă să dea vina pe dna prim-ministru ca să-și acopere aceasta penibilă greșeală. Eu am vorbit cu dna prim-ministru care a zis că-l sună pe președinte.

- Iohannis a fost informat pe surse, de niște securiști din Guvern, că doamna prim ministru a numit un premier interimar. Dar principalul motiv pentru care a țipat de nenumărate ori la telefon a fost rectificarea. A zis că o să transmită la Departamentul de stat și La Bruxelles că nu mai are bani să meargă la NATO.

- E îngrozit de faptul că Președinția UE va fi exercitată de dna Viorica Dăncilă. El ar vrea să fie domnia sa.

- Avem mai multe variante de candidat la prezidențiale. V-am spus când vom avea o analiză serioasă, fără patimă, o vom adopta și vom merge cu ea până la Cotroceni. De câteva luni i s-a zis lui Iohannis că vreau să candidez la prezidențiale și a dat ordin pe unitate să fiu distrus. Eu nu am luat decizia asta. Facem o analiză așezată și vom lua o decizie, cea cu cele mai mari șanse.

