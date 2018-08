Olguța Vasilescu: Pe Iohannis l-a deranjat că s-a tăiat bugetul la Administrația Prezidențială și servicii

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că atacurile de sâmbătă la adresa PSD, venite din partea lui Klaus Iohannis, își găsesc explicația în faptul că s-au tăiat, la rectificare, bugetele Administrației Prezidențiale și serviciilor secrete, relatează Mediafax.

"Domnul Iohannis trăiește într-un stat paralel, nu numai în ceea ce privește justiția, ci și a dorințelor românilor din fiecare zi. (...) L-a deranjat că i s-a tăiat bugetul la Administrația Prezidențială și la serviciile secrete. Astăzi ne-a arătat adevărat față, care este mesajul pe mașina aceea, a legitimate un limbaj obscene în spațiul public și ne-a arătat că habar nu are care este realitatea din România. Orice pensionar are dovada acasă, cu talonul de pensiei, începând cu 2016, dar domnul Iohannis nu are părinții în România. Aici este o altă discuție", a declarat Lia Olguța Vasilescu, la România TV.

Aceasta a atacat din nou Opoziția, spunând că PNL și PDL au condus țara în defavoarea românilor, prin tăierea veniturilor.

"A râs (n.r.: președintele) cu toți liberalii din România și cu foștii pedeliști care v-am spus ce au făcut când au fost la guvernare, au tăiat banii de pensii și salarii. La fel întrebările lansate în spațiul public, dar aveți bani de pensii și salarii, ne arată că președintele nu știe să citească un buget, pentru că există pensii și salarii", a mai spus ministrul Muncii.

La rectificarea bugetară anunțată zilele trecute, Guvernul a tăiat bani de la mai multe instituții, printre care Administrația Prezidențială, SRI, SIE, STS.