Carmen Dan, despre criticile lui Iohannis privind sancționarea șoferului mașinii cu număr anti-PSD: Dacă domnia sa crede că opiniile trebuie să conțină cuvinte obscene să reproducă lozinca respectivă

"Asistăm la un atac, un alt atac la președintelui pentru că deja ne-am obișnuit. Atât poate, atât face. Un atac la Guvern, la adresa președintelui PSD, în contextul unei încercări disperate de reabilitare a Opoziției. Președintele ignoră, prin participarea la evenimentul unui anumit partid, voturile românilor. A criticat că Guvernul e irațional. Îi transmit că guvernul e cât se poate de real, pentru că altfel salariile medicilor nu ar fi crescut, pensiile nu s-ar fi mărit, iar economia nu ar fi fost la nivelul actual", a declarat Carmen Dan, la România TV.Ministrul de Interne spune că declarația președintelui face referire la situația românului care a intrat în țară cu plăcuțele M...PSD și îl provoacă să spună dacă mai știe și alte cazuri."Îmi permit să îi spun că este în mare confuzie. Dacă domnia sa crede că opiniile anti-PSD trebuie să conțină cuvinte obscene, spun, având în vedere eleganța pe care vrea să o afișeze, nu o are, dar vrea să o afișeze, să reproducă lozinca respectivă. Din această perspectivă este mai mult decât evident că a început campania electorală. Atât timp cât ministrul de Interne a avut o atitudine rezervată și nu s-a implicat în echipele operative aceeași atitudine trebuia să aibă și președintele. Nu văd declarația decât cu referire la acea situație, pentru că l-aș ruga să dea exemple de români ridicați de Poliție. Cred că s-a referit la acea situație și am văzut un mesaj vulgar pe plăcuțe de înmatriculare. Probabil că aceasta este conduita pe care președintele trebuie să o promoveze. Cred că decența ar trebui să caracterizeze ieșirile publice și apetența pentru a ataca constant premierul, partidul, guvernul demonstrează că are altă atitudine decât cea pe care o așteaptă românii care au votat în cunoștință de cauză", a mai spus Carmen Dan.Președintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă că situația din România este fără precedent și acuză Poliția Română că ridică de pe stradă persoanele care se exprimă împotriva PSD. "Persoanele care îndrăznesc să își spună opinia public anti-PSD sunt luați de Poliție. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din anii comunismului. Am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generații de români, am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea țării. Eu vă spun că există soluții. Voi sunteți cea mai importantă parte a acestei soluții. Și vă spun, PNL este un partid puternic. Are soluții și nu este singurul. Nu sunteți singuri", a declarat președintele.Direcţia Rutieră a anunțat vineri că va propune Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 clasarea dosarului penal deschis pe numele şoferului maşinii M...PSD, precizând că şeful Poliţiei Române a cerut verificări privind „modul eronat” al argumentării aplicării Convenţiei de la Viena.