Secretarul de stat în MTS Cosmin Butuza își cere scuze pentru gafa cu ”tricoaiele”: A fost o exprimare nefericită

Secretarul de stat în Ministerul Tineretului și Sportului Cosmin Butuza a spus, sâmbătă, că termenul ”tricoaie” nu face parte din vocabularul lui și ”a fost o exprimare nefericită”, o greșeală pe care nu a observat-o nimeni, nici măcar el. Acesta a mai subliniat că ”trebuie să vedem dincolo de unele expresii așa-zis nefericite”, dar și își cere scuze față de români ”pentru această scăpare, să zic gramaticală”.

Butuza a simțit să sublinieze, sâmbătă, la Târgu Jiu, că în momentul în care a făcut gafa a pus ”mâna pe microfon și nu este un cuvânt foarte clar”.

"A fost o exprimare nefericită. Cred ca mesajul trebuie văzut dincolo de această exprimare nefericită. În continuare spun că trebuie să ne mândrim că suntem români, trebuie să ne mândrim cu Centenarul. Nimeni nu a observat, nici eu am observat această greșeală, să spunem așa. Am vorbit și cu reprezentanții presei din Oradea, trebuie să ne bazăm pe evenimentele sportive. La Oradea este Campionatul European de Șah, aici (la Târgu-Jiu -n.r.) trebuie să ne bazăm pe Campionatul Național de Baschet. Cred că trebuie să vedem dincolo de unele expresii așa-zis nefericite. Nu face parte din vocabularul meu, nu folosesc niciodată. Dacă vă uitați și pe înregistrare, am pus și mâna pe microfon și nu este un cuvânt foarte clar. Îmi cer scuze în primul rând față de românii care s-au simțit ofensați, îmi cer scuze public față de ei pentru această scăpare, să zic gramaticală”, a spus Butuza, potrivit Mediafax.

Acesta speră că nu va rămâne cunoscut din cauza folosirii incorecte a unui cuvânt. Butuza a precizat că, deși se îmbracă în cămașă, de obicei, de această dată a folosit un tricou.

„Tot timpul port cămașă. Acum am venit special în tricou, că am știut că o să sară presa pe mine. (...) Sper să nu rămână în istoria sportului românesc această greșeală sau eroare gramaticală", a mai spus Butuza.

La rândul său, ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a spus că a avut discuții cu Cosmin Butuza și crede că de vină au fost emoțiile.

"Eu v-aș ruga să lăsăm la o parte această exprimare nefericită și să discutăm despre turneul la care am venit. (…) Sunt discuții pe care le-am avut, sunt discuții private și nu aș vrea să menționez. A fost cel mai probabil o exprimare nefericită. Știți foarte bine ceea ce a vrut să spună, a fost doar o expresie nefericită, nu a fost nicio intenție de a stâlci un cuvânt, probabil că emoțiile uneori îți joacă feste", a spus Ioana Brad.