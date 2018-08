Ludovic Orban: Cine nu vine alături de noi în bătălia politică înseamnă că face un serviciu PSD 

"Nu este altcineva pe scena politică romnească care să aibă forța să învingă această caracatiță post comunistă controlată prin mijloace staliniste. Doar PNL se poate bate cu PSD și are capacitatea de a învinge PSD așa cum va demonstra în alegerile locale. Cine este împotriva PSD trebuie să fie alături de PNL. Cine nu vine alături de noi în această bătălie, înseamnă că face un serviciu PSD și acestui mod dezastruos în care conduce România și a felului în care își bate joc de România. Președintele României a făcut un apel la unitate. Același apel îl fac și eu. Trebuie să fim uniți, fiecare la nivelul lui avem nevoie de o apropiere de cetățean, pentru a-i spune adevărului, pentru a combate propaganda mincinoasă. Stimați colegi, trebuie să privim cu maximă seriozitate cei doi ani electorali care vor urma. Vor fi ani extrem de grei, iar PNL are nevoie de fiecare membru al său. Fiecare membru este responsabil de conducerea sa, județean, etc. Trebuie să pregătim o alternativă solidă pentru fiecare român și care să aibă capacitatea să genereze soluții și beneficii", a declarat liderul PNL, citat de Mediafax.Klaus Iohannis a participat, pentru prima oară de când este președinte, la o reuniune de vârf a PNL. Șeful statului le-a adresat liberalilor reuniți la Palatul Parlamentului un îndemn la unitate, precizând că PNL trebuie să contribuie la revenirea la normalitate după guvernarea irațională și incompetentă a PSD. Iohannis a reluat atacurile dure la adresa lui Dragnea și a Guvernului Dăncilă, spunând că ținta acestora este doar controlarea justiției. Președintele le-a mai spus liberalilor să-l susțină în lupta împotriva abuzurilor PSD, adăugând că PNL are alături și alte partide de opoziție, dar și societatea civilă.Gestul președintelui vine pe fondul unor tensiuni interne și după ce a încercat aplanarea acestora invitându-i la discuții pe liderii partidului, în cursul săptămânii trecute.Miza Consiliului Național este legată de pregătirea pentru alegerile europarlamentare și stabilirea criteriilor de desemnare a candidaților de pe lista partidului. Europarlamentarele vor avea loc în mai 2019, an în care au loc și alegerile prezidențiale din România.