Iohannis despre discuția cu Dăncilă: M-a sunat să-mi spună că pleacă în concediu. Mi-a spus că nu știa că s-a publicat în Monitor decizia prin care instala un interimar/ I-am atras atenția că nu e bine 

"Am ajuns să avem un Guvern irațional. Ieri am avut o discuție care m-a făcut să cred că avem un Guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs. O decizie publicată în Monitorul Oficial prin care instala un premier interimar. Surpriză, am crezut că este atributul meu. După ce a înaintat acest demers, doamna prim-ministru a sunat să îmi spună că pleacă în concediu și că toate sunt bune. Asta după ce publicase acea decizie. I-am atras atenția că nu e bine totuși ce a făcut. Că acea decizie este profund neconstituțională. Și știți ce mi-a spus? Nu a știut că se publicase", a declarat sâmbătă Klaus Iohannis.Surse guvernamentale au declarat vineri că premierul Viorica Dăncilă l-a contactat dimineață de președintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre plecarea sa în concediu și despre delegarea atribuțiilor către vicepremierul Paul Stănescu. Dăncilă a vorbit cu președintele despre delegarea atribuțiilor vineri, 3 august, la patru zile după publicarea deciziei în Monitorul Oficial.Decizia privind delegarea atribuțiilor către Paul Stănescu în perioada 6-13 august a fost publicată în Monitorul Oficial pe 31 iulie.Președintele Klaus Iohannis a cerut vineri Curții Constituționale soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu premierul Viorica Dăncilă.